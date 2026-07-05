En busca de innovación y relevo generacional

El ‘Observatorio del sector agroalimentario español en el contexto europeo. Informe 2025’, presentado esta semana por Cajamar y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), constata grandes fortalezas de una actividad económica que mantiene una elevada relevancia en la economía nacional; especialmente en autonomías como la Comunitat Valenciana, Andalucía, Cataluña, Murcia o Castilla. En 2025, su valor añadido bruto (VAB) alcanzó los 137.387 millones de euros, lo que representa el 9 % del total y sitúa a España con un mayor grado de especialización que la media de la UE-27 (6,2 %).

Con todo, el citado estudio constata puntos débiles como consecuencia de los riesgos geopolíticos, la falta de relevo generacional y la necesidad de aumentar el peso de las inversiones en I+D+i y en sostenibilidad en la industria de los alimentos y las bebidas.

Así, el director adjunto de Investigación del Ivie y catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Universitat de València, Joaquín Maudos, sostiene que «aunque la cadena de valor agroalimentaria en su conjunto es más competitiva que la del grupo de países líderes de la UE-14, esa competitividad no se apoya en una mayor productividad, sino en unos menores costes laborales. Por tanto -explica el investigador del Ivie- el reto del sector es ganar productividad, lo que exige acortar la brecha que nos separa en esfuerzo inversor en I+D».

La competitividad no se apoya en la mayor productividad, sino en menores costes laborales que la UE

Los riesgos geopolíticos afectan de lleno al negocio agroalimentario porque la guerra en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz encarecen el petróleo y los fertilizantes, lo que eleva los costes de producción en toda la cadena de valor. A esos costes directos se suman dificultades logísticas y la interrupción de rutas comerciales, que afectan a las exportaciones de los productos del sector y a importaciones de materias primas, insumos e ingredientes de los que el sector es dependiente. Aunque España es más competitiva, esto tiene que ver en gran medida con los costes laborales un 31 % inferiores a la media europea, lo que evidencia la necesidad de aumentar la inversión en capítulos como la innovación para no perder competitividad.

Desafíos

El informe identifica otros importantes desafíos en este ámbito. Entre ellos, los autores del mencionado análisis -en el que también participa el director del Servicio de Estudios y Publicaciones de la Fundación Grupo Cajamar, Ignacio Atance- destacan el mencionado envejecimiento de la población activa y las dificultades para garantizar el relevo generacional, así como la menor presencia de mujeres en determinadas actividades productivas. «Estos factores ponen de relieve la necesidad de atraer talento joven, mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia un sector más inclusivo y equilibrado desde el punto de vista social», explican sus autores.

Al hilo de las estructuras agrarias, según Maudos y Atance, hay que apostar por el aumento del tamaño de las explotaciones dado que la rentabilidad de las grandes empresas más que duplica la de las micro empresas, y la mejora de las condiciones laborales para retener o atraer mano de obra también es más fácil.

Digitalización

Puestos a destacar fortalezas, los autores del estudio de Cajamar y el Ivie reconocen que España mantiene posiciones de liderazgo en numerosos subsectores productivos dentro de la UE, reforzando así su papel como uno de los pilares del sistema agroalimentario europeo. España es el principal productor de ganado porcino, frutas frescas, aceite de oliva, cítricos, olivas, ganado ovino y caprino y uvas de la UE-27.

Invernadero de tomates, en el centro de experencias de Cajamar en Paiporta. / M.A. Montesinos

El informe insiste en que la innovación constituye uno de los elementos clave para el desarrollo futuro del sector. Aunque la inversión en I+D ha crecido en los últimos años, su peso en relación con el VAB del sector sigue siendo inferior al de la media europea (en concreto, un 30% menor), lo que pone de manifiesto el margen de mejora existente. En este contexto, el impulso de la digitalización, la adopción de nuevas tecnologías y el desarrollo de soluciones innovadoras serán determinantes para aumentar la productividad y reforzar la competitividad del sector en los próximos años.

Riesgos geopolíticos disparan los gastos de explotación de la producción y de la industria alimentaria

Por otro lado, el Observatorio de Cajamar y el Ivie identifica otros retos relevantes, entre los que destacan los vinculados con los ámbitos medioambientales, ya que consideran que la sostenibilidad es clave para garantizar la viabilidad de los negocios, además de necesaria para poder cumplir la nuevas normas que exige la Política Agraria Común (PAC) y que se aplicará durante el período 2028-2034.

Asimismo, ponen especial acento en desafíos como la digitalización y las nuevas tecnologías como palancas para mejorar la competitividad. En ambos casos, el informe sugiere la necesidad de analizar la importancia que pueden haber tenido los fondos de recuperación ‘Next Generation-EU’ en el ámbito agroalimentario.

Y analizan dos cuestiones más. Una de estas es el eslabón comercial -es decir, el papel de la distribución mayorista y minorista- que es un 23 % menos competitivo que en Europa, lo que frena la rentabilidad total de la cadena. El documento alerta de la necesidad de incorporar nuevas tecnologías ante las incertidumbres del cambio climático y los hábitos de los consumidores.

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Finalmente, el estudio agroalimentario del Ivie y Cajamar aconseja aumentar el peso de la industria de los alimentos y bebidas en el total de la cadena de valor de este macrosector, teniendo en cuenta que tiene un peso inferior al de las empresas que se mueven por toda la Unión Europea.