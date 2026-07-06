Las compañías de cruceros apuestan por València pese al retraso en la terminal

Las compañías de cruceros están reforzando significativamente su presencia en València, cuyo puerto es clave como salida y destino de las principales navieras que escalan en el Mediterráneo. A lo largo de 2025, el tráfico de este tipo de buques en Valenciaport registró un total de 799.050 pasajeros, lo que supuso un incremento del 3,23 % respecto al ejercicio anterior. Sumando los viajeros de líneas regulares, el tráfico total del recinto de la capital del Turia alcanzó los 1.659.735 pasajeros. Y eso que la nueva terminal de cruceros -prevista en el antiguo astillero de Boluda Unión Naval Levante- registra una demora de varios años .

El proyecto sufrió un importante giro a finales de 2025, cuando la Autoridad Portuaria revocó la concesión que tenía adjudicada Baleària debido a conflictos de espacio con la naviera MSC. Sin embargo, el consejo de administración aprobó una inversión inicial de 46,3 millones de euros para adecuar el espigón ‘Turia’.

Esta nueva infraestructura está diseñada para permitir el atraque de grandes cruceros y ferris de forma simultánea, preparando los muelles con conexiones eléctricas para reducir la contaminación.

Sea como fuere, MSC Cruceros continúa reforzando su presencia en València, que se consolida como uno de los puertos de embarque más importantes de MSC Cruceros en España. En 2026, la naviera italosuiza realizará 77 escalas en la ciudad, con ‘MSC Musica’ operando todos los jueves y ‘MSC Orchestra’. Además, consolida su presencia mediante acuerdos de colaboración con entidades locales como el Club Náutico de València.

El embarque en València conecta directamente con itinerarios que recorren algunos de los destinos más emblemáticos del Mediterráneo, como Marsella, Civitavecchia (para visitar Roma), Cagliari, Ibiza o Génova.

También en Alicante

Ademas, MSC Cruceros efectuará 24 escalas en Alicante este 2026, entre las que será puerto base en 13 ocasiones. Este dato refuerza a esa ciudad no solo como ciudad de escala sino como puerto de embarque, lo que facilita que un gran número de viajeros puedan iniciar su experiencia de crucero desde la ciudad. En el caso de Tarragona, la naviera realizará 34 escalas en la ciudad, con ‘MSC Orchestra’ operando todos los viernes. El embarque conecta directamente con itinerarios que recorren algunos de los destinos más emblemáticos del Mediterráneo, como València, Livorno, Civitavecchia (Roma), Génova o Marsella.

MSC Cruceros cuenta con una flota de 23 buques que ofrecen cruceros por los cinco continentes. Los pasajeros pueden visitar más de 100 países de todo el mundo con más de 300 destinos .

Otras empresas

Mientras tanto, Virgin Cruises, naviera estadounidense, ha aumentado su apuesta por el puerto de València y tiene programadas 8 escalas. Y Costa Cruceros, Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line continúan operando y reforzando su oferta.

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La citada Virgin Cruises mantiene su apuesta por el emplazamiento valenciano. La naviera, que escala en la capital del Turia desde hace dos años, ha ido poco a poco ampliando su presencia en la dársena del recinto del Grao. En ese sentido, para 2027 se espera que la compañía realice un total de ocho escalas, siete de las cuales estarían protagonizadas por el ‘Resilient Lady’ y una por el ‘Scarlet Lady’.