El eclipse agota los alojamientos en el norte de Valencia y Castellón con estancias a 5.000 euros

En España se ha desatado una fiebre por el eclipse del 12 de agosto, con reservas hoteleras agotadas en las mejores zonas turísticas y precios que alcanzan los 5.000 euros por esa noche en la Comunitat Valenciana. El coste de las habitaciones se ha multiplicado hasta por veinte en la zona con mejor visibilidad del fenómeno astronómico, que es en el norte de Valencia y todo Castellón. El impacto económico del turismo en la C. Valenciana ese día superará los 100 millones.

A pesar del precio, los alojamientos en las zonas rurales están prácticamente agotados. La locura por el eclipse se debe a que es el evento más raro del siglo. España peninsular no vivía un eclipse total desde hace 130 años y la altísima demanda de viajeros ha disparado los precios de los alojamientos en las zonas de mejor visibilidad.

La clave es que la franja para ver el eclipse total es muy estrecha. Si el observador se desplaza unos pocos kilómetros, el eclipse es parcial. Y ahí entra la ley de la oferta y la demanda. La infraestructura hotelera en las mejores zonas rurales para verlo es muy escasa. Eso ha llevado a hoteles que cuestan 50 euros a ofrecerse por 1.000 euros.

La gente está dispuesta a pagar precios desorbitados por un eclipse total de sol debido a la escasez extrema de alojamientos, factores psicológicos por el miedo a perderse algo histórico y una ley de oferta y demanda radical. La banda de totalidad del eclipse cruzará en diagonal la mitad norte del país desde A Coruña a Castelló.

130 millones de impacto económico

Los alquileres en casas rurales en la Comunitat Valenciana han volado para el 12 de agosto. La C. Valenciana es la región de España con mayor impacto turístico por el eclipse. Un informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para Airbnb revela que el fenómeno astrológico dejará 130 millones de euros. El eclipse se va a producir a las 20.27 horas.

El estudio precisa que se espera la llegada de 75.000 viajeros, el 80 % procedente del extranjero. El eclipse generará 26,7 millones en alquileres turísticos —sobre todo en Valencia y Castellón—, 32,1 millones en gastos vinculados al ocio y 17,9 en comidas. El análisis advierte de que el 47 % de los municipios rurales situados en el corredor del eclipse no podrá satisfacer la demanda de visitantes, lo que dejará a miles de viajeros sin el alojamiento adecuado.

Alquileres turísticos

Según los datos de AFI , los viajes vinculados a alquileres de corta duración durante el eclipse solar de 2026 generarán más de 360 millones de euros en gasto turístico en España. La Comunitat Valenciana encabeza el reparto con un impacto estimado superior a los 130 millones de euros, seguida de Castilla y León (37 millones), Aragón (25 millones), Galicia (24 millones) y el País Vasco (21 millones).

El turismo internacional es el principal motor en todas las comunidades autónomas analizadas, con una cuota superior al 80 % del gasto total en la mayoría de los casos. Esto refleja el fuerte atractivo global del fenómeno y su capacidad para llevar visitantes de todo el mundo a destinos que habitualmente quedan fuera de los circuitos turísticos más consolidados, lo que contribuye a la diversificación y la desconcentración de la demanda turística en España, según los responsables del análisis.

Los viajeros frecuentes —habitualmente quienes más viajan y más gastan— son también los más proclives a aprovechar el eclipse para conocer destinos rurales, lo que apunta a un posible «efecto fidelización» que podría extender los beneficios económicos mucho más allá de la propia semana del evento.

Todavía es posible encontrar alojamiento en Valencia y Castellón, pero en algunos casos a precios desorbitados. En Oropesa se ofertan apartamentos de 70 metros cuadrados y dos dormitorios a 5.000 euros la noche, en Alcossebre a 2.284 y en Peñíscola a 1.530 euros. En Atzeneta del Maestrat, un pueblo de montaña en la provincia de Castellón, hay un camping de lujo (glamping) que tiene habitaciones a 1.620 euros el 12 de agosto. Un día después el precio cae a 187 euros.

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Turismo Castellón ha diseñado un paquete de dos noches de hotel en Castelló, visita al planetario y comida con precios para dos personas que en los hoteles disponibles van de 375 a 2.152 euros. La promoción advierte: "El eclipse total del 12 de agosto de 2026 es un evento irrepetible y los alojamientos en toda la zona se están reservando con meses de antelación. No es un aviso de marketing: es la naturaleza del fenómeno. Reserva cuanto antes para asegurar tu sitio frente al Mediterráneo".