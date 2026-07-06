Laboratorios Belloch invertirá 2 millones en sus instalaciones

Laboratorios Belloch prevé invertir 2 millones de euros en 2026 en su plan de mejora y modernización de sus instalaciones productivas, equipos industriales e infraestructuras energéticas, según ha informado hoy en un comunicado la compañía valenciana del sector cosmético que fabrica la marca Nelly. Estas inversiones "permitirán reforzar la capacidad operativa de la compañía, optimizar la eficiencia energética de la planta y avanzar en la automatización y sostenibilidad de los procesos industriales".

La partida destinada a la renovación y mejora de equipos asciende a 1,2 millones de euros e incluye la incorporación de dos compresores de última generación para la renovación de la línea de aire comprimido de alta presión. Esta actuación permitirá mejorar la estabilidad y eficiencia del suministro neumático de la planta, reducir el consumo energético asociado a los procesos industriales y aumentar la fiabilidad operativa de las líneas de producción, minimizando incidencias técnicas y tiempos de parada.

Reactores

Dentro de esta misma inversión, la compañía contempla la adquisición de dos nuevos reactores de fabricación con una inversión de 300.000 euros. Estos equipos permitirán incrementar la capacidad productiva de formulación, optimizar los tiempos de fabricación y mejorar la flexibilidad industrial para desarrollar lotes de diferentes características y volúmenes.

Instalaciones de Laboratorios Belloch / Levante-EMV

En el ámbito de las instalaciones, Laboratorios Belloch invertirá 300.000 euros en la renovación del sistema de cerramiento de las oficinas y diferentes áreas de la planta. Asimismo, la compañía continuará avanzando en la modernización tecnológica de la planta de Líquidos 1, con una inversión de 60.000 euros orientada a la actualización de instalaciones y procesos. La firma invertirá 150.000 euros en la adquisición de dos nuevas etiquetadoras de alta capacidad y la implantación de un nuevo sistema láser para el marcado de estuches.

Renovación

Además, la compañía renovará parte de sus equipos de envasado con una inversión de 75.000 euros. Por último, invertirá 1 millón de euros en la modernización del almacén de productos químicos, un proyecto que quedará culminado en 2027.

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Juan Ignacio Ramón Vázquez, CEO de Laboratorios Belloch, ha señalado que "la mejora, modernización y renovación continua de la empresa es uno de los ejes de la estrategia como compromiso para seguir creciendo y seguir siendo más eficientes. En el año en que cumplimos 75 años, apostamos por equipos y proyectos que nos encaminen a por los próximos 75".