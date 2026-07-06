Nombramiento
Patricia Herrero, nueva CEO de Grupo Vericat
La incorporación que marca el inicio de una nueva etapa estratégica orientada a consolidar el crecimiento de la organización, según la compañía
Grupo Vericat anuncia el nombramiento de Patricia Herrero como nueva CEO de la compañía, una incorporación que marca "el inicio de una nueva etapa estratégica orientada a consolidar el crecimiento de la organización, reforzar su liderazgo en implantología inmediata y seguir impulsando la innovación, la excelencia clínica y el desarrollo del talento", según informa la compañía en un comunicado.
Patricia Herrero "cuenta con una sólida trayectoria en el sector dental y una amplia experiencia en el liderazgo de procesos de transformación empresarial y desarrollo organizativo. Su perfil estratégico y su conocimiento del sector permitirán afrontar los nuevos retos de crecimiento de Grupo Vericat, manteniendo el compromiso con la calidad asistencial y la mejora continua".
'Head'
Tras incorporarse a Grupo Vericat a comienzos de 2026 como Head of Transformation, Patricia Herrero asume ahora la dirección general de la compañía con el objetivo de liderar esta nueva fase de evolución, fortaleciendo un modelo basado en la excelencia clínica, la innovación tecnológica y las personas.
El nombramiento de Patricia Herrero responde a la voluntad de Grupo Vericat de continuar avanzando sobre "los valores que han definido la compañía desde su creación: la especialización, la investigación, la formación continua y la búsqueda permanente de la excelencia en la atención al paciente".
Durante más de 25 años, Grupo Vericat ha desarrollado un modelo de implantología dental "altamente especializado, apoyado en la innovación, la tecnología y un equipo multidisciplinar comprometido con ofrecer los mejores resultados clínicos y una experiencia diferencial a cada paciente".
Innovación
Con este nuevo liderazgo, Grupo Vericat "reafirma su apuesta por un crecimiento sostenible, basado en la innovación, la mejora continua y el desarrollo de las personas que forman parte de la organización. La incorporación de Patricia Herrero como CEO representa un nuevo impulso para seguir consolidando el posicionamiento de Grupo Vericat como referente en implantología inmediata, manteniendo el compromiso con la excelencia clínica, la investigación, la formación y la innovación como motores de su desarrollo futuro".
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