La venta de pisos cae por quinto mes consecutivo en Valencia: un 12,5 % en mayo

La compraventa de viviendas registradas acentuó su caída en mayo hasta el 12,5 % interanual en la Comunitat Valencia. Es el quinto mes consecutivo a la baja pese a la demanda insatisfecha, según datos del Colegio de Registradores. El desplome de la demanda se acelera mes a mes por la imposibilidad de los compradores de hacer frente a las exigencias de los vendedores. El número de contactos ha bajado un 25 % en el primer trimestre del año, lo que avanza que el hundimiento de operaciones se va a agudizar.

Los registradores han constatado que en mayo se inscribieron en la C. Valenciana 8.588 compras frente a 9.812 en el mismo periodo del año pasado. La cifra representa un desplome del 12,5 %. La constitución de hipotecas sobre viviendas también cayó un 9,9 %.

A nivel nacional, las ventas caen en toda España salvo en Andalucía. En mayo se registraron 56.468 transacciones, mientras que las hipotecas para la adquisición de una casa descendieron un 0,5 % hasta 41.988, según el avance de resultados del Colegio de Registradores.

Con datos proyectados sobre el 95,4 % de los registros analizados, las transacciones de vivienda cayeron todas las comunidades y ciudades autónomas, salvo en Andalucía, donde aumentaron un 4,3 %.

Los descensos más acusados de las compraventas, de doble dígito, se dieron en Melilla (-31 %); Cantabria (-26,2 %); Baleares (-21,4 %); Murcia (-19,8 %) o La Rioja (-14,5 %).

Entre los grandes mercados, las transacciones se redujeron un 10,9 % en la Comunidad de Madrid y un 5,8 % en Cataluña.

En cuanto al nivel de operaciones, Andalucía, Valencia, Cataluña y Madrid ocuparon los primeros puestos, con Andalucía por encima de las 11.500 operaciones.

Todo ello en un contexto marcado por la falta de vivienda disponible en el mercado, incapaz de atender la demanda actual y que presiona los precios al alza; y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y su posible influencia en la inflación y en el euríbor.

Hipotecas

En el caso de las hipotecas sobre vivienda, en mayo se contabilizaron 41.988, el 0,5 % menos que un año antes.

Las caídas más abultadas se dieron en Melilla (-27 %); Cantabria y Baleares (-20,8 % en ambas); Murcia (-13,9 %) y Aragón (-12,1 %).

En lo que respecta al número absoluto de hipotecas, Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia superaron las 7.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles. La comunidad con mayor número de hipotecas fue Andalucía con más de 9.600 en total, de las cuales en torno a 7.900 eran sobre vivienda.

La evolución del número de hipotecas constituidas muestra una desaceleración más tardía y menos acusada que la observada en las compraventas, apuntan los registradores.

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En este sentido, señalan que esta evolución ha sido muy pareja en el total de hipotecas y en las de vivienda, si bien precisamente en este mes de mayo las hipotecas de vivienda han sufrido su primer descenso en 23 meses.