Arena continúa creciendo con la incorporación de Saona a su oferta gastronómica

Arena amplía su oferta de restauración con la próxima apertura de un establecimiento de Saona, que tendrá lugar a finales de julio en una ubicación estratégica y dinamizadora con el fin de consolidarse como uno de los principales destinos comerciales y de ocio de Valencia.

Según valora Amparo Lorente, gerente de Arena: “la llegada de Saona refuerza nuestra estrategia de seguir incorporando operadores de primer nivel que aporten valor a la experiencia de nuestros visitantes. Esta apertura, que se produce en un momento de crecimiento tanto en afluencia de público como en ocupación comercial, refleja el atractivo de Arena para marcas de referencia y nuestro compromiso por continuar evolucionando con una oferta cada vez más completa y diferenciadora”.

Esta apertura se produce en un momento especialmente positivo para Arena. Durante el primer semestre de 2026 el centro comercial ha aumentado en un 3,5% su afluencia de visitantes respecto al mismo periodo del año anterior, en el que ya se alcanzaron cifras récord de público con incrementos de más del 10%. Máximos históricos como este se han registrado, a su vez, en los recientes meses de abril, mayo y junio.

Un crecimiento que también se refleja en la evolución de su oferta comercial. Arena ha elevado su ocupación comercial durante los seis primeros meses del año, con lo que sitúa actualmente su índice de comercialización en el 98%, una muestra de la confianza que continúan depositando las principales marcas en el centro comercial, ubicado en el barrio de Orriols.

Diseño, gastronomía y bienestar en un mismo espacio

El local tendrá más de 250 metros cuadrados y contará con una propuesta culinaria mediterránea en un ambiente acogedor. / Arena

El nuevo local de restauración de Arena contará con una superficie de más de 250 metros cuadrados y permitirá a los visitantes disfrutar de una propuesta culinaria mediterránea basada en sus menús de comida y de cena, así como una carta con opciones para compartir y picar “pensada para quienes buscan una experiencia más informal sin renunciar a la calidad que define a Saona”, como indica Guillermo Suárez, director de Expansión de Grupo Saona.

El espacio se caracterizará por “un interiorismo cálido y con una identidad propia” que acoja a los comensales “desde el primer momento”, según explica José Sánchez, responsable del Departamento Técnico y de Desarrollo. Y añade: “el proyecto combina diferentes pavimentos, texturas y alfombras en pared, así como tonos coloridos, alegres y confortables y una iluminación cuidada que refuerzan la sensación de bienestar”.

“La apertura del restaurante en Arena supone un paso muy importante dentro de nuestro proyecto como franquiciados del grupo. Representa una oportunidad para seguir creciendo y estamos convencidos de que este espacio se convertirá en un punto de encuentro de referencia para quienes buscan disfrutar de una gastronomía de calidad en un entorno cuidado y acogedor", expresa Gino Schiantarelli, franquiciado de Grupo Saona y responsable de Saona Arena.

Un semestre marcado por importantes aperturas comerciales

En el primer semestre de 2026 han abierto sus puertas en Arena operadores de relevancia como Decathlon y Santo Pastel. / Arena

Saona llega tras un intenso primer semestre para Arena, caracterizado por nuevos operadores que han reforzado su propuesta comercial en diferentes categorías.

En marzo abrió sus puertas Decathlon y ha convertido a Arena en uno de los principales referentes de su sector en Valencia, gracias a los cerca de 3.000 metros cuadrados dedicados a la moda y al equipamiento deportivos.

Durante el mes de abril se instaló Santo Pastel, una cadena de pastelerías argentinas, que ha supuesto la ampliación de la oferta gastronómica del centro comercial con una propuesta basada en repostería y helados artesanales y desayunos elaborados.

En mayo fue el turno de Bisutería La Una, especializada en anillos, pulseras, colgantes y pendientes de acero inoxidable bañados en oro de 18 quilates. Una oferta de complementos actual y accesible.

Ya en junio Arena inauguró Yuzu Café, un innovador espacio inspirado en la gastronomía japonesa, donde los clientes pueden disfrutar de café de especialidad, bubble teas, onigiris y una representativa zona de preparación de noodles al momento.

Estas aperturas reflejan la apuesta continuada de Arena por diversificar y enriquecer su oferta comercial, adaptándola a las nuevas tendencias de consumo y a las preferencias de sus visitantes.

Un entorno comercial con servicios exclusivos para sus clientes

Arena atiende a diversas actividades de retail y tiene una amplia oferta de alimentación, servicios, salud y restauración. / Arena

Arena atiende a diversas actividades del retail, en especial a la moda y al equipamiento personal, y tiene una amplia oferta de alimentación, servicios, salud y restauración.

También pone a disposición de sus clientes el Club Xperience, un espacio digital en el que pueden disfrutar de ventajas y de beneficios especiales en los establecimientos.

Al mismo tiempo, el Centro Comercial Arena mejora la experiencia de compra de sus clientes gracias a sus 3 horas de parking gratis y diversas áreas de descanso en sus zonas abiertas por las que, a su vez, se puede pasear en familia con mascota, ya que son zonas pet friendly.