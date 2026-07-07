Directo | El Consejo de Ministros aprueba este martes el techo de gasto y la senda de déficit

El Consejo de Ministros aprobará este martes el límite de gasto no financiero --el llamado techo de gasto-- que permitirá a comunidades y ayuntamientos incrementar un 4% sus desembolsos en 2027, un 3,8% en 2028 y un 4,6% en 2029, para después remitirlo todo a las Cortes Generales para su votación el próximo 14 de julio, donde previsiblemente tanto el PP como Junts votarán en contra. El Gobierno prepara un techo de gasto récord para los Presupuestos del próximo año, con un objetivo de déficit del 1,8%.

La regla de gasto -que fija cuánto puede crecer el gasto público cada año, sin contar el desempleo, los fondos europeos ni el efecto de cambios puntuales en los ingresos- se elevará desde el 3,5% de este año con el objetivo de que las autonomías y las entidades locales apoyen la medida en un año de gran agitación electoral con los comicios locales y regionales. "Ayuntamiento y comunidades tendrán los mayores recursos de su historia", adelantan fuentes del Ministerio.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el ministro de Hacienda, Arcadi España, detalló este lunes la senda de estabilidad presupuestaria que el Gobierno propuso a las comunidades autónomas y que ha sido aprobada, pese al voto en contra de los consejeros del Partido Popular, gracias al respaldo de las autonomías que cuentan con gobiernos socialistas como Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha.

Las autonomías: objetivo de déficit del 0,1%

El Gobierno ha planteado a las comunidades autónomas una senda de estabilidad presupuestaria para 2027-2029 que fija el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año. De ese total, la Administración Central asumirá el 1,5%; las comunidades autónomas tendrán un objetivo del 0,1%; las entidades locales deberán mantenerse en equilibrio presupuestario, con un 0%, y la Seguridad Social registrará un déficit del 0,2%.

El ministro Arcadi España ha defendido que la mayor parte del déficit asignado al Estado se explica por las transferencias a la Seguridad Social previstas en el Pacto de Toledo, que rondan los 23.000 millones de euros. Según Hacienda, 1,2 puntos del 1,5% de déficit de la Administración Central en 2027 responden a esas transferencias. Además, otra décima se atribuye al nuevo impuesto a las entidades financieras, cuya recaudación realizará el Estado en 2026 y que se distribuirá a las comunidades en 2027. Por ello, España ha rechazado las críticas de que el déficit recaiga principalmente sobre la Administración General del Estado y ha sostenido que, en la práctica, también beneficia a las autonomías.

La senda mantiene para las comunidades un déficit del 0,1% del PIB en 2027, 2028 y 2029, el mismo planteamiento que el Gobierno ya propuso el año pasado y que fue rechazado por el Congreso. Según Hacienda, ese margen fiscal supondría para las regiones 5.849 millones de euros en el conjunto del periodo. El Ejecutivo advierte de que votar en contra de estos objetivos implicaría obligar a las comunidades a realizar un ajuste equivalente a esa cantidad.

Para facilitar ese margen autonómico, la Administración Central asumirá la mayor parte del esfuerzo de reducción del déficit: deberá pasar del 1,5% en 2027 al 1,4% en 2028 y al 1,3% en 2029. Las entidades locales, por su parte, tendrán que mantener el equilibrio presupuestario durante los tres ejercicios, un objetivo que Hacienda considera asumible y favorable para garantizar los servicios públicos más cercanos a la ciudadanía. También se han aprobado los objetivos de deuda pública autonómica: 18,9% del PIB en 2027, 18,3% en 2028 y 17,7% en 2029.

El Congreso votará previsiblemente estos objetivos en un pleno extraordinario el 14 de julio. Si son rechazados, como ya ha ocurrido en otras ocasiones durante la legislatura, se celebraría una segunda votación el 23 de julio, también en sesión extraordinaria al quedar fuera del periodo ordinario de sesiones, concluido el 30 de junio. Arcadi España ha asegurado que negociará con todos los grupos parlamentarios para intentar sacar adelante la senda y ha evitado anticipar el resultado de las conversaciones.

Déficit asimétrico

Además, Hacienda se ha mostrado dispuesta a debatir un reparto asimétrico del déficit entre comunidades, pese a que el objetivo conjunto sea del 0,1%. España ha recordado que esta fórmula ya se aplicó en 2013 bajo el Gobierno del PP, con Cristóbal Montoro como ministro, y ha defendido que podría servir para atender mejor las diferencias fiscales entre territorios. La propuesta pasaría por que las comunidades planteen alternativas de reparto, con la posibilidad de que la AIReF elabore un borrador que después se discutiría en un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera.

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El ministro ha señalado que algunas autonomías cerraron el ejercicio con superávit y no necesitan un colchón adicional, mientras que otras, como la Comunidad Valenciana y Murcia, presentan déficits elevados y requieren más margen fiscal. Por ello, ha apelado a la solidaridad interterritorial para que las comunidades con mejor situación puedan ceder parte de ese margen a las que tienen mayores dificultades.