El sector de la chufa exige a los 'súper' que identifiquen "sin ambigüedades" la horchata con cultivos importados

La DO Chufa de Valencia urge a los supermercados a indicar con claridad el origen de sus productos "sin ambigüedades". El consejo regulador de esta Denominación de Origen del conocido cultivo sembrado sobre todo en municipios de l'Horta, que cuenta con 339 hectáreas de superficie y aglutina 240 agricultores inscritos, exige a las cadenas de distribución y grandes superficies comerciales que venden horchata a que "presenten su oferta de forma clara y veraz, de manera que el consumidor pueda identificar sin ambigüedades" qué productos llevan su sello.

Así lo han señalado los responsables de la citada DO Chufa de València tras la campaña 2025-2026 con 5.150.000 kilos de chufa fresca recolectados y que han puesto a disposición de 24 comercializadoras y 48 elaboradores de horchata (4 industriales, 44 artesanales). Según el consejo regulador, la chufa de Valencia "se ha consolidado en los últimos años como un 'superalimento' gracias a su fibra prebiótica, sus grasas saludables y su contenido en minerales".

El desafío de la certificación

La chufa de Valencia se ha consolidado en los últimos años como un "superalimento" gracias a su fibra prebiótica, sus grasas saludables y su contenido en minerales, lo que ha impulsado tanto la demanda como la diversificación de productos derivados: harinas, snacks, bebidas vegetales y, especialmente, horchata.

Un trabajador de una horchatería prepara un vaso de horchata / Levante-EMV

Este éxito, sin embargo, ha propiciado la entrada en el mercado de chufa importada que compite en los mismos lineales sin que el envase siempre aclare su procedencia. La horchata es el ejemplo más claro: dos envases pueden parecer idénticos y estar elaborados con chufa valenciana o con chufa traída de otros lugares. Solo el sello de la DO certifica de forma objetiva el origen del producto.

Chufas importadas

Tal como constata la DO València, a diferencia de la chufa importada, la amparada por este consejo regulador debe cumplir unos valores compositivos mínimos exigidos por su normativa: azúcares ≥ 11%, grasas ≥ 25%, proteínas ≥ 6,5%, almidón ≥ 25% y fibra bruta ≥ 5%.

Toda la chufa certificada por la DO se vende para elaborar productos derivados, lo que confirma que la demanda existe y que el mercado absorbe la totalidad de la producción. No obstante, el sector afronta un reto estructural: la falta de relevo generacional, la baja productividad y la invasión de especies foráneas están reduciendo la superficie cultivada "El precio no dice nada sobre el origen ni la calidad de la chufa. Solo el sello de la DO garantiza, de forma verificable, que ese producto se ha cultivado en zona amparada y cumple unos parámetros de composición exigentes", explica Francesc de Borja Espinosa Bayarri, presidente del Consejo Regulador de la DO Chufa de València.

Noticias relacionadas

Municipios dentro de la DO

Los municipios amparados por la DO Chufa son Aldaia, Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios, Godella, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moncada, Museros, Nàquera, Paterna, Pobla de Farnals, Puçol, el Puig de Santa María, Rafelbunyol, Rocafort, Sagunto, Tavernes Blanques, València y Vinalesa.