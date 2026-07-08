Cajamar Innova selecciona 22 empresas para acelerar tecnologías disruptivas en agua, agrotech y foodtech

Cajamar Innova , el programa de apoyo al emprendimiento de la Fundación Grupo Cajamar, ha seleccionado 22 proyectos emprendedores en una nueva promoción de sus tres programas: Agua, 'agrotech' y 'foodtech'. La convocatoria ha recibido un total de 197 solicitudes, según ha informado la entidad en un comunicado.

Los proyectos seleccionados en esta edición muestran "las tendencias tecnológicas que están transformando el sector: la inteligencia artificial, como capa de gestión transversal en sistemas complejos; la biotecnología, como alternativa operativa a los insumos químicos, y herramientas de precisión, que llevan el dato objetivo al punto exacto donde antes solo llegaba la experiencia del técnico agrícola.

Agua

La sexta edición de Cajamar Innova Agua consolida una visión doble: "el agua no es solo un recurso que hay que administrar con mayor cuidado, sino un sistema del que aún se tiene poca información en tiempo real. Al frente de la observación, se encuentran las startups seleccionadas que monitorean sin interferir". AiQUOS desarrolla sondas electroquímicas con inteligencia artificial embebida que miden múltiples parámetros en el punto de medida sin depender de la nube; MizuSense crea sensores que imitan las raíces de las plantas para leer la rizosfera sin perturbarla y Kimedes AI implementa detección satelital de fugas de agua en redes subterráneas sin inspección física.

Entre las empresas que actúan directamente sobre la calidad del agua, Electraqua ha desarrollado un reactor que genera los agentes oxidantes necesarios para eliminar microcontaminantes del agua, en especial residuos farmacéuticos, a partir de aire y electricidad, sin reactivos externos; Agrodit aplica sensorización multinivel a la gestión hídrica de campos deportivos de césped natural y BluMind construye la infraestructura de datos que permitirá a los modelos de IA tomar decisiones fiables en operaciones hídricas complejas como la desalación.

'Agrotech'

En esta tercera promoción de Cajamar Innova 'Agrotech', la biotecnología "deja de ser experimental para convertirse en herramienta agrícola operativa". EvolvingTherapeutics desarrolla bacteriófagos para el control de bacterias fitopatógenas; Terrana Biosciences impulsa plataformas de ARN para la protección sistémica frente a virus emergentes como el ToBRFV en tomate y Agrikola.ai trabaja en robótica que sustituye fungicidas por radiación UVC de precisión.

Sede social de Cajamar / Levante-EMV

En paralelo, otras empresas abordan la digitalización de la explotación agrícola desde ángulos distintos. Ulture digitaliza la gestión operativa diaria de la explotación con la granularidad y usabilidad que exige el trabajo real en campo; Agrisens implementa sistemas de monitorización automática de plagas que sustituyen la inspección manual por inteligencia artificial; Inbiota crea herramientas de diagnóstico del suelo que integran por primera vez la dimensión microbiológica en la toma de decisiones agronómicas, abriendo el camino hacia modelos de agricultura regenerativa sostenidos en datos; Cropi garantiza la trazabilidad de toda la cadena de valor desde parcela hasta certificación final y Solaris Vita integra paneles solares en la infraestructura del invernadero, apuntando a un modelo en el que la explotación genera parte de la energía que consume.

'Foodtech'

La segunda edición de Cajamar Innova 'Foodtech' converge en un objetivo común: todas las empresas elegidas trabajan en reducir el impacto ambiental del sistema alimentario sin renunciar a la eficacia, la seguridad o el valor nutricional. Entomo Agroindustrial convierte residuos agroalimentarios en proteína, grasa y quitina mediante bioconversión con insectos; Bioceanics transforma aceites de pescado o algas en omega-3 de alta biodisponibilidad equivalente al krill sin captura de este crustáceo y Nuna encapsula microalgas en hidrogel comestible para llegar vivas a los criaderos de acuicultura sin necesidad de cadena de frío.

La reducción de insumos químicos en el sistema de producción y distribución alimentaria es otra constante. Nat4Bio ofrece un bioadyuvante postcosecha que permite reducir hasta un 75 % la dosis de fungicidas en frutas y verduras tras la cosecha sin comprometer la seguridad alimentaria; Fibtray sustituye hasta un 96 % del plástico en bandejas de envasado con una solución celulósica compatible con atmósfera modificada y Alcheme Bio ha desarrollado enzimas que eliminan sabores indeseados en proteínas vegetales actuando directamente sobre los compuestos responsables, sin añadir ingredientes ni alargar el etiquetado.

Noticias relacionadas