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Carlos Llull, técnico de climatización, desmiente que apagar y encender el aire condicionado durante la noche consume menos

Por el contrario, mantenerlo a una temperatura óptima en las horas de sueño puede costarte menos de 1€ en tu factura de luz

Carlos Llull, técnico de climatización, desmiente que apagar y encender el aire condicionado durante la noche consume menos

Carlos Llull, técnico de climatización, desmiente que apagar y encender el aire condicionado durante la noche consume menos / El Periódico Mediterráneo

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Mar Navarro

Con más de 15 mil seguidores en TikTok, Carlos Llull crea contenido de su especialización, la climatización, y sus vídeos son de gran alcance debido a la llegada del verano. Aconseja sobre el uso correcto del aire acondicionado, pero, también, muestra día a día en su trabajo como electricista y asesor energético. Aparte, ha creado un sitio web en el que cualquier usuario envía su factura de luz, y este recibe consejos por parte del experto sobre ahorro y optimización.

En un vídeo publicado hace menos de un mes, Carlos Llull desarrolla porqué, durante la noche, mantener el aire acondicionado es más barato que apagarlo y volverlo a encender. Esto se debe a que este no consume el cien por cien de energía, si no que, cuando alcanza la temperatura establecida, se autorregula automáticamente, por lo que el gasto es menor. El experto lo contrasta con un ejemplo; si nuestro equipo inverter tiene una potencia de 1.000W y lo dejamos encendido por la noche, unas ocho horas, esto te puede costar sobre un euro.

Destaca que el problema es cuando el aire se ha autorregulado y este se apaga, una vez se vuelva a poner en marcha, tiene que trabajar otra vez para lograr la temperatura anteriormente obtenida, por lo que, hace el doble de esfuerzo para funcionar. Además, el poco aislamiento o que el sol esté enfocado directamente a la habitación son claves para que el equipo trabaje más, y en consecuencia, un consumo mayor.

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Asimismo, insiste en la importancia del aislamiento exterior; en uno de sus vídeos explica que cubrir las tuberías con cinta de aluminio protege y aumenta su durabilidad frente al sol y al clima externo. Añade que, un aislamiento deteriorado o inexistente genera que el aire acondicionado pierda eficiencia o fuerze más de la necesario.

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