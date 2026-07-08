Edwards pagará más de 1.500 euros al mes al millar de operarios de su planta de Moncada

La multinacional estadounidense Edwards Lifesciences pagará más de 1.500 euros netos al mes al millar de operarios que va a contratar para su planta de válvulas cardiacas de Moncada. La empresa no ha hecho públicos los sueldos, pero fuentes conocedoras del proceso han explicado que los salarios más bajos estarán en una horquilla de entre 22.500 y 24.000 euros brutos al año.

El perfil más demandado es el de costurero para coser las válvulas cardiacas y la única formación necesaria es tener Educación General Básica (EGB) o Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y conocimientos básicos de informática. La empresa ya ha contratado en Valencia a 130 personas, 66 de ellas en puestos de fabricación.

Edwards Lifesciences fabrica válvulas cardiacas de tejido biológico montadas sobre estructuras mecánicas de precisión (como aleaciones metálicas de níquel y titanio). Los trabajadores están adscritos al convenio colectivo para la industria, la tecnología y los servicios del metal. En la clasificación de la Seguridad Social, la fabricación de instrumental y suministros médicos se engloba dentro del sector industrial de la tecnología, la maquinaria y el metal.

Necesidad de mano de obra

La producción de válvulas cardiacas es intensiva en mano de obra. La compañía tiene previsto contratar por fases desde ahora a 2030 a 1.200 trabajadores para la planta de Moncada. La firma precisa en las ofertas laborales que el trabajo de los operarios consistirá en aplicar su habilidad y destreza en el proceso de costura utilizado para la producción de dispositivos médicos.

Los trabajadores se dedicarán a la costura de válvulas cardiacas en su fase de ensamblaje con la ayuda de microscopios, aguja, tijeras y pinzas. La empresa valora en el proceso de selección que el trabajador tenga experiencia previa en costura. También tiene en cuenta si los candidatos han trabajado en la producción de dispositivos médicos y en entornos de 'sala blanca' (aunque no es imprescindible).

Salarios variables

Consultada por las remuneraciones, la empresa eludió precisarlos, aunque explicó que siempre ofrece «paquetes retributivos competitivos. Los rangos salariales dependen del perfil del puesto y de la experiencia del candidato». Sí que ha trascendido en los portales de empleo el salario de algunos puestos como el de analista de calidad, que contará con un salario que rondará entre los 34.000 y 36.000 euros.

Además, al igual que otras multinacionales como Volkswagen, ofrece una retribución salarial anual (bonus) y un amplio paquete de beneficios sociales. Entre ellos, la multinacional incluye: plan de pensiones, seguro médico y de vida, vales de comida, acceso a instalaciones deportivas, programas de bienestar y plan de compra de acciones para empleados.

Principios de 2027

La compañía confirma que la planta de Moncada estará operativa a principios de 2027. "Los empleados comenzarán a ocupar las instalaciones antes de acabar 2026, mientras que la fabricación de los primeros productos comerciales arrancará a finales de 2027", asegura la multinacional estadounidense.

Inversión

La empresa anunció, tras escoger a Moncada para su planta de válvulas cardiacas, que iba a invertir 150 millones de euros. La compañía desarrolló hace sesenta años la primera válvula de corazón artificial y hoy es una firma líder en el mundo en soluciones coronarias que han beneficiado a más de un millón de pacientes.

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La planta dispondrá de una infraestructura con capacidad para producir anualmente varios miles de unidades de válvulas cardiacas, destinadas principalmente a satisfacer la demanda del mercado europeo. Estará compuesta por diferentes áreas, incluyendo edificios de producción, oficinas técnicas, laboratorios, almacenes de materia prima y producto terminado, salas limpias y zonas complementarias.