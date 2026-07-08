Fundación Naturgy premia a Novaterra por un proyecto que convierte la transición energética en oportunidades de empleo

Fundación Naturgy ha fallado la séptima edición de su ‘Premio a la Mejor Iniciativa Social en el Ámbito Energético, dotado con 100.000 euros, reconociendo el proyecto “Oportunidades Sostenibles” de la valenciana Fundación Novaterra como la mejor propuesta del año por su contribución a la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad en sectores vinculados a la transición energética.

El jurado ha destacado la capacidad de esta iniciativa para generar oportunidades reales de empleo verde a través de itinerarios personalizados que combinan formación técnica, intermediación laboral y sensibilización. El proyecto ha beneficiado directamente a más de 300 personas en su último año de actividad y ha alcanzado indirectamente a más de 11.000 personas a través de talleres y acciones de divulgación, contribuyendo a mejorar la empleabilidad y la calidad de vida de colectivos especialmente vulnerables.

Accésit

Además, el Premio ha otorgado el accésit, que tiene asociado un premio de 50.000 euros, a Asociación Socaire por su proyecto “Hogares que merecen ser habitados”, centrado en la mejora de las condiciones de vida de hogares en situación de pobreza energética. Esta iniciativa combina auditorías energéticas, intervenciones técnicas en viviendas y formación en hábitos de consumo responsable, con ahorros medios del 22% en las facturas energéticas y mejorando de forma notable el confort térmico y la salud de las familias participantes.

Los premiados por Fundación Naturgy / Levante-EMV

El acto, celebrado en CaixaForum Valencia, ha contado con la presencia de Rafael Villaseca y Mª Eugenia Coronado, presidente y directora general de Fundación Naturgy respectivamente; y de Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana. Durante su intervención, Susana Camarero ha resaltado el valor de la energía “cuando se pone al servicio de quienes más la necesitan, reduciendo desigualdades, mejorando la calidad de vida de las familias y contribuyendo a una sociedad más justa”.

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Compromiso

Asimismo, ha agradecido a Fundación Naturgy el “compromiso con nuestra tierra” a través del programa ‘Sumando Energías por Valencia’, que puso en marcha desde el primer momento para contribuir a la recuperación de los municipios afectados por la dana mediante actuaciones de carácter social, educativo, ambiental y de empleabilidad, beneficiando a más de 40.000 personas. “Cuando nos coordinamos y sumamos esfuerzos, multiplicamos resultados”, ha aseverado la vicepresidenta.