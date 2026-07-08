El fondo israelí MDSR vende una cartera de tiendas de Mercadona a Sonae Sierra

Los supermercados se han convertido en un valor refugio para los inversores, y Mercadona está aprovechando desde hace un lustro el interés de los fondos en los locales comerciales. La última operación se ha producido recientemente por parte de Sonae Sierra, de capital luso, que acaba de comprar una cartera de tiendas de la cadena líder de la distribución comercial que preside Juan Roig al fondo israelí MDSR. Las propiedades adquiridas suman más de 15.000 m2 de superficie de venta distribuidos entre Cataluña, Aragón, Andalucía, Asturias, Navarra y Extremadura, según informan fuentes de la consultora Savills.

La firma inmobiliaria asegura que esta operación «refuerza el interés de los inversores institucionales por el sector de alimentación en España, uno de los segmentos más resilientes del mercado inmobiliario comercial gracias a la solidez de sus fundamentales y a la estabilidad de sus flujos de ingresos». La cartera está compuesta por nueve activos alquilados a largo plazo a la principal cadena de distribución alimentaria de España, y ofrece una «exposición diversificada» tanto por geografías como por áreas de influencia comercial.

El director de inversión en España de ‘retail’ en Savills, Salvador González, ha comentado que «el creciente apetito inversor por los centros comerciales no ha restado protagonismo al sector de alimentación». En su opinión, «los supermercados ‘core’ continúan siendo uno de los productos más demandados por el inversor institucional, gracias a la elevada calidad de sus ingresos y a su capacidad para ofrecer estabilidad incluso en entornos de mayor incertidumbre económica», ha añadido.

Segmento alimentario

Con esta adquisición, Sonae Sierra continúa ampliando su presencia en el segmento de alimentación en Europa, apostando por «activos respaldados por operadores líderes y ubicaciones consolidadas».

Desde el año 2020, al menos un total de 54 establecimientos de Mercadona -cuya red comercial aglutina 1.676 tiendas (repartidas entre España y Portugal)- se encuentran en manos de fondos de inversión internacionales tras distintas operaciones de venta con arrendamiento posterior (sale & leaseback, por su terminología en inglés) para obtener liquidez y aligerar su balance. El vendedor continúa como inquilino con un contrato de arrendamiento a largo plazo.

Otros fondos

Así, Mercadona vendió hace pocos años 27 supermercados a LCN Capital Partners por 180 millones de euros bajo esta fórmula. El objetivo de la empresa familiar de los Roig es acelerar su proceso de transformación mediante la venta de propiedades y la obtención de liquidez, para así poder invertir en nuevas iniciativas, como su servicio de comida preparada para llevar, conocido como 'Listo para comer'.

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-Nueva sección Listo para comer en una tienda de Castelló, en una imagen de archivo. / @jc_barbera / CAS_DELEGACIONES

Sonae Sierra es una multinacional inmobiliaria portuguesa fundada en 1989, con sede principal en Maia (Oporto). El 50% de la compañía pertenece al grupo portugués Sonae y el otro 50% al grupo británico Grosvenor. La firma opera a nivel global y gestiona varios vehículos de inversión en el sector del 'retail' y los supermercados. En Alemania, su fondo homólogo cuenta con cinco supermercados y espacios comerciales operados por cadenas como Aldi, Rewe y Netto. Como multinacional, la compañía gestiona más de 560 activos mediante diferentes vehículos. El histórico Sierra Portugal Fund (SPF) está compuesto por 8 centros y parques comerciales en Portugal (incluyendo activos como el Centro Colombo o NorteShopping), junto con varios proyectos en desarrollo.