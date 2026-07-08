Trabajo lo confirma: los trabajadores pueden reducir su jornada laboral durante la alerta roja por calor
Aemet ha emitido aviso rojo en algunos puntos de la Comunitat Valenciana por riesgo de altas temperaturas
¿Cuándo termina la ola de calor en la Comunitat Valenciana?
La Comunitat Valenciana vive hoy su segunda jornada consecutiva de aviso rojo por ola de calor, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitiera un comunicado alargando la alerta hasta este miércoles 8 de julio a las 20:00h. Este episodio de altas temperaturas está dejando cifras récord, como los 44,8 ºC registrados en el municipio de Carcaixent, lo que supone la temperatura más alta alcanzada ayer en España y Europa.
Las altas temperaturas que están marcando estas primeras semanas del verano tienen una repercusión directa en el ámbito laboral, especialmente para quienes desempeñan su trabajo al aire libre o en espacios donde resulta difícil protegerse del calor extremo. El Gobierno ha detallado cuáles son los derechos de los trabajadores cuando se activan alertas por fenómenos meteorológicos adversos.
Antes estos avisos por ola de calor que se están produciendo en gran parte de la Península y Baleares, el Ministerio de Trabajo ha querido salir al paso para recordar que, cuando exista un aviso naranja o rojo emitido por AEMET, los trabajadores tienen la posibilidad de reducir o modificar su jornada laboral. La reducción o modificación depende en gran parte si la empresa no pueda garantizar la seguridad con otras medidas.
Además, El Ministerio de Trabajo ha querido remarcar que si los trabajadores no tienen la posibilidad de acudir a su puesto de trabajo por las condiciones meteorológicas, también disponen de cuatro días de permisos retribuidos hasta que desaparezcan las circunstancias. Estos días, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, la red ferroviaria de Cercanías y Metrovalencia está sufriendo averías puntuales debido a las altas temperaturas.
Estas medidas quedan recogidas en la normativa de prevención de riesgos laborales, que exige adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las personas trabajadoras cuando desarrollan su actividad al aire libre o en lugares que no pueden aislarse completamente de las condiciones meteorológicas extremas.
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