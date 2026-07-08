Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojo ola de calorMercadonaCarcaixent ola de calorFestival de SaguntJabalíes OlivaNacho VidalPermisos ola de calor
instagramlinkedin

Trabajo lo confirma: los trabajadores pueden reducir su jornada laboral durante la alerta roja por calor

Aemet ha emitido aviso rojo en algunos puntos de la Comunitat Valenciana por riesgo de altas temperaturas

¿Cuándo termina la ola de calor en la Comunitat Valenciana?

El Ministerio de Trabajo confirma que los trabajadores pueden reducir su jornada laboral cuando exista aviso naranja o rojo

El Ministerio de Trabajo confirma que los trabajadores pueden reducir su jornada laboral cuando exista aviso naranja o rojo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Jover

La Comunitat Valenciana vive hoy su segunda jornada consecutiva de aviso rojo por ola de calor, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitiera un comunicado alargando la alerta hasta este miércoles 8 de julio a las 20:00h. Este episodio de altas temperaturas está dejando cifras récord, como los 44,8 ºC registrados en el municipio de Carcaixent, lo que supone la temperatura más alta alcanzada ayer en España y Europa.

Las altas temperaturas que están marcando estas primeras semanas del verano tienen una repercusión directa en el ámbito laboral, especialmente para quienes desempeñan su trabajo al aire libre o en espacios donde resulta difícil protegerse del calor extremo. El Gobierno ha detallado cuáles son los derechos de los trabajadores cuando se activan alertas por fenómenos meteorológicos adversos.

Antes estos avisos por ola de calor que se están produciendo en gran parte de la Península y Baleares, el Ministerio de Trabajo ha querido salir al paso para recordar que, cuando exista un aviso naranja o rojo emitido por AEMET, los trabajadores tienen la posibilidad de reducir o modificar su jornada laboral. La reducción o modificación depende en gran parte si la empresa no pueda garantizar la seguridad con otras medidas.

Además, El Ministerio de Trabajo ha querido remarcar que si los trabajadores no tienen la posibilidad de acudir a su puesto de trabajo por las condiciones meteorológicas, también disponen de cuatro días de permisos retribuidos hasta que desaparezcan las circunstancias. Estos días, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, la red ferroviaria de Cercanías y Metrovalencia está sufriendo averías puntuales debido a las altas temperaturas.

Noticias relacionadas

Estas medidas quedan recogidas en la normativa de prevención de riesgos laborales, que exige adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las personas trabajadoras cuando desarrollan su actividad al aire libre o en lugares que no pueden aislarse completamente de las condiciones meteorológicas extremas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las cuatro playas valencianas donde es más barato comprar un apartamento
  2. Carcaixent registra hoy la temperatura más alta de toda España y Europa
  3. La ola de calor empeora su pronóstico, durará hasta el jueves y activa el primer aviso rojo en Valencia
  4. ¿Passeig Jaume I? La propuesta para rebautizar el eje verde divide a los cronistas de València
  5. Golpe policial a las redes de la marihuana: al menos un detenido y un criadero industrial desmantelado en Benifaió
  6. Municipios valencianos en la diana de la ola de calor: pueden alcanzar los 44 grados este martes bajo aviso rojo
  7. La injerencia de Donald Trump puede dejar a España sin la final del Mundial: 'Quiere que sea en Marruecos
  8. El 'mal de la rata' se dispara en el entorno de l'Albufera por el cambio climático y la dana

Lista de los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo por la ola de calor hoy

Lista de los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo por la ola de calor hoy

La Societat Musical d’Alzira torna 13 anys després a la màxima categoria del Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València

La Societat Musical d’Alzira torna 13 anys després a la màxima categoria del Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València

"La pesca profesional del atún rojo es la más controlada del mundo"

"La pesca profesional del atún rojo es la más controlada del mundo"

El nuevo partido del alcalde de Almussafes formaliza su adhesión a la Unión Municipalista

El nuevo partido del alcalde de Almussafes formaliza su adhesión a la Unión Municipalista

El Valencia CF se apunta al rosa para su tercera equipación

El Valencia CF se apunta al rosa para su tercera equipación

Sense dormir i suant com un carreter a Dénia: 36 graus a les 12 de la nit

Sense dormir i suant com un carreter a Dénia: 36 graus a les 12 de la nit

El tratado sobre Gibraltar se firmará el 14 de julio en Bruselas

El tratado sobre Gibraltar se firmará el 14 de julio en Bruselas

PP y equipo de gobierno se enzarzan en Xàtiva por las políticas de prevención de incendios

PP y equipo de gobierno se enzarzan en Xàtiva por las políticas de prevención de incendios
Tracking Pixel Contents