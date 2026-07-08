Valencia se queda sin el vuelo directo a Israel para este verano anunciado en plena de guerra de Irán

La conexión directa entre Valencia y Tel Aviv sigue sin materializarse. La aerolínea israelí Israir, que había anunciado en marzo el estreno de la ruta para el pasado 16 de junio, no ha operado hasta la fecha ninguno de los vuelos programados entre Manises y el aeropuerto Ben Gurión, que debía despegar cada martes.

Según ha podido saber Levante-EMV, la compañía se limita a confirmar la situación sin aportar explicaciones ni un nuevo calendario. "Actualmente no hay vuelos a este destino, puede mantenerse informado más adelante", señala Israir a quien le pregunta al respecto.

De este modo, deja así en el aire si la ruta llegará a ponerse en marcha en algún momento de la temporada estival o en otro periodo.

Una conexión anunciada en plena guerra

El plan original contemplaba un vuelo semanal entre el 16 de junio y el 13 de octubre. Según la programación anunciada, el vuelo 6H185 debía despegar de Tel Aviv los martes por la tarde para aterrizar en Valencia a las 22:55 horas, mientras que el 6H186 debía partir del aeropuerto de Manises a las 23:55 horas con llegada a Israel a las 5:50 de la madrugada.

La compañía, que opera una flota de nueve Airbus A320 con capacidad para entre 174 y 186 pasajeros, ya era conocida en el aeropuerto valenciano por sus vuelos chárter, en su mayoría vinculados a desplazamientos deportivos.

Para Valencia suponía, además, recuperar un enlace perdido hace ocho años, ya que la ciudad contó con vuelo directo a Tel Aviv entre 2016 y 2018, operado por El Al con hasta dos frecuencias semanales.

La ruta -anunciada en marzo por Israir- nació marcada por la inestabilidad en Oriente Próximo y coincidió con el cierre del espacio aéreo israelí a causa del conflicto con Irán, que obligó a las propias aerolíneas del país, Israir incluida, a cancelar toda su programación regular durante semanas.

Pasajeros en el aeropuerto de Manises. / Germán Caballero

De hecho, el aeropuerto Ben Gurión, en la capital de Israel, no recuperó la plena operatividad hasta el mes de abril, tras el alto el fuego, y a principios de junio un nuevo intercambio de misiles entre Israel e Irán volvió a provocar cancelaciones puntuales en su espacio aéreo.

En ese contexto, Israir ha ido restableciendo su red internacional de forma gradual, con vuelos a destinos como Atenas, Roma, Berlín o Budapest, pero Valencia no figura por ahora entre las rutas operativas ofrecidas por la compañía.

La compañía no ha comunicado oficialmente la cancelación de la ruta valenciana, por lo que no puede descartarse un estreno más adelante dentro de la temporada, que se extiende sobre el papel hasta mediados de octubre.

La ruta nació marcada por la inestabilidad en Oriente Próximo ya que su anuncio coincidió con el comienzo de la guerra en Irán

Mientras tanto, los viajeros que confiaban en el enlace directo —cuyo billete de ida y vuelta se estimaba en torno a los 800 euros— deben seguir recurriendo a vuelos con escala para viajar entre Valencia e Israel.

Temporada estival histórica

El frustrado estreno supone un pequeño borrón en una temporada histórica para Manises. La programación estival de 2026 se presentó como la mayor de la historia del aeropuerto, con 144 rutas a 34 países, a través de una treintena de aerolíneas, e incluía la incorporación de nuevos países a su mapa de destinos como Finlandia e Israel, este último precisamente a través de la ruta de Israir.

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La conexión con Tel Aviv figuraba entre las novedades destacadas para el verano, en el que Visit València cifró la oferta en 144 rutas y cerca de 4,7 millones de plazas, un 11 % más que el año anterior, y en el que la instalación encadena récords mensuales de tráfico.