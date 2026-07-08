Wizz Air abre base en Valencia y estrena en otoño siete rutas

La aerolínea húngara de bajo coste Wizz Air acaba de anunciar la apertura de una base en Valencia y el estreno de siete rutas a partir de este otoño. Las nuevas líneas conectarán el aeropuerto de Manises con Nápoles y la ciudad rumana de Brasov. Las otras rutas son con Asturias, Santiago de Compostela, Santander, Bilbao y Palma de Mallorca. La firma conectará de esta forma Valencia con 23 ciudades.

La aerolínea ya operaba 16 rutas desde Valencia a destinos como Turín, Milán, Venecia o Roma. Hoy ha anunciado que va a reforzar la conexión con Milán que pasa de siete a catorce vuelos por semana con tarifas que parten de 24.99 euros.

Aviones Airbus A321 NEO

La nueva base valenciana contará con dos aviones Airbus A321 NEO con 239 asientos. La empresa húngara tiene una flota de 270 aviones y más de mil rutas con 200 destinos en cincuenta países.

El establecimiento de una base en Valencia refuerza la importancia estratégica del país dentro de la red de la aerolínea, según destaca la compañía. La nueva base permite a Wizz Air lanzar las cinco nuevas rutas nacionales y dos internacionales, ofreciendo a los viajeros de ocio y de negocios más opciones y mayor flexibilidad.

La aerolínea asegura que la apertura de la base de Valencia es solo el principio, ya que crea la infraestructura necesaria para apoyar la expansión continua en los próximos años, reforzando la presencia de Wizz Air en España y aportando aún mayor conectividad a clientes y comunidades locales.

Paso adelante

"Este momento representa un paso importante hacia adelante para Wizz Air en España, mientras seguimos ampliando nuestra presencia en uno de los mercados de aviación más dinámicos de Europa", señala Silvia Mosquera, responsable comercial de Wizz Air. "Con la apertura de nuestra nueva base en el aeropuerto de Valencia, estamos fortaleciendo nuestra capacidad para atender a la región con mayor eficiencia, más destinos y una mejor conectividad", asegura.

"Valencia es una ciudad con un fuerte atractivo turístico, vitalidad económica y creciente relevancia internacional, lo que la convierte en una opción natural para la inversión a largo plazo. Más que una expansión de nuestra red, esto es un compromiso a largo plazo con España y con las comunidades a las que servimos. Esperamos poder aumentar nuestra presencia en Valencia", añade Silvia Mosquera.

Por otro lado, Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València, afirma: “La apertura de una base operativa de Wizz Air en València es una magnífica noticia para la ciudad. Genera actividad económica y empleo y amplía las oportunidades de movilidad para los valencianos y mejora la competitividad de nuestras empresas. Desde la Fundación Visit València seguiremos trabajando junto a Wizz Air, como hacemos con el conjunto de las compañías aéreas, para consolidar estas conexiones, generar demanda en los mercados de origen y continuar fortaleciendo una red aérea que beneficia tanto a quienes nos visitan como a quienes viven y trabajan en València."

Creando nuevas oportunidades profesionales

Como parte de esta expansión, Wizz Air reclutará a más de 80 nuevos tripulantes de cabina y pilotos locales para apoyar las operaciones en Valencia. La aerolínea busca profesionales para unirse a su creciente equipo español, ofreciendo oportunidades profesionales a largo plazo. Los eventos de reclutamiento de tripulación de cabina tendrán lugar en Madrid y València, mientras que los de reclutamiento de pilotos se celebrarán en el centro de formación de última generación de la aerolínea en Roma en julio y agosto, con más información y detalles de solicitud disponibles en careers.wizzair.com .

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