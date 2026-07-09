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APD incorpora a Pilar Caro como directora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales

Pasa a formar parte del comité de dirección para liderar el desarrollo de proyectos estratégicos y reforzar las alianzas privadas y públicas

Pilar Caro, en una imagen de archivo.

Pilar Caro, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) ha incorporado a Pilar Caro como nueva Directora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales y formará parte del Comité de Dirección de la Asociación, reportando directamente al director general, Santiago Sesto.

Con esta incorporación, APD refuerza una función estratégica para la organización, orientada a impulsar nuevas oportunidades de desarrollo, fortalecer las relaciones institucionales y contribuir al posicionamiento de la Asociación en una etapa marcada por importantes proyectos de crecimiento y transformación.

Pilar Caro cuenta con una trayectoria profesional de más de 25 años en posiciones de dirección, comunicación y relaciones institucionales, desarrollada tanto en el ámbito empresarial como en el institucional. A lo largo de su carrera ha liderado proyectos complejos de crecimiento, diseñado estrategias de gestión, comunicación y relaciones institucionales.

Licenciada en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo, ha completado su formación con un MBA Executive por IE Business School, un Programa Ejecutivo en Liderazgo Público (IE-Harvard), el Digital Business Executive Program de ISDI y el Programa de Defensa del CESEDEN, entre otros.

Su experiencia en el diseño y gestión de proyectos estratégicos, el desarrollo de alianzas institucionales y el networking empresarial contribuirá a reforzar la capacidad de APD para seguir generando valor para la comunidad directiva y consolidar su papel como uno de los principales foros de encuentro, conocimiento e influencia empresarial en España.

Su incorporación se produce en un momento especialmente relevante para la Asociación, que celebra este año su 70 aniversario y está impulsando iniciativas estratégicas como el Proyecto APD Competitividad, orientado a fortalecer la contribución de la comunidad directiva al debate sobre los grandes retos económicos y empresariales del país.

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Con esta incorporación, la asociación continúa reforzando su estructura directiva para afrontar una nueva etapa de crecimiento, ampliar su capacidad de desarrollo institucional y seguir ofreciendo un mayor valor a sus socios y colaboradores.

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