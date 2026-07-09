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Avantespacia vende 117 viviendas de obra nueva en Parc Central de València

Los pisos de dos habitaciones parten de 540.000 euros y la inmobiliaria invierte 65 millones en el proyecto

Recreación de la fachada del edificio.

Recreación de la fachada del edificio. / Levante-EMV

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Ramón Ferrando

Ramón Ferrando

València

La promotora inmobiliaria Avantespacia ha sacado a la venta 117 pisos en la zona de Parc Central de València. La promoción de obra nueva se llama Parc Central II y los precios de los pisos de dos habitaciones parten de 540.000 euros. Los de tres habitaciones valen 620.000 euros.

El proyecto está ubicado en un enclave estratégico de la ciudad: en el entorno del futuro gran pulmón verde que conectará distintos barrios y que está configurando un nuevo eje urbano en el centro del Cap i Casal. La promoción, en la que Avantespacia realiza una inversión aproximada de 65 millones de euros, contará con viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, con terrazas amplias vinculadas al salón y distribuciones pensadas para adaptarse a las formas de vida actuales.

Recreación de la cocina, que está integrada con el comedor.

Recreación de la cocina, que está integrada con el comedor. / Levante-EMV

Doce áticos

En concreto, la nueva promoción Parc Central II incluirá 51 viviendas de 2 dormitorios, 54 de 3 dormitorios y 12 áticos de 2 a 4 dormitorios, además de 173 plazas de garaje (55 de ellas son libres, no están vinculadas a las viviendas) y trasteros para todos los pisos.

Las cocinas, según la promotora, se entregan equipadas con los siguientes electrodomésticos en color inox: frigorífico combi, lavavajillas integrado, placa de inducción, campana extractora integrada y torre de horno eléctrico y microondas. El diseño de los hogares prioriza la entrada de luz natural, la conexión entre cocina y salón-comedor y la presencia de espacios exteriores vinculados a la vivienda.

La promoción incorporará también más de 1.000 metros cuadrados de zonas comunes, con piscina, jardines, zona infantil, gimnasio y espacios comunitarios concebidos para el ocio, el encuentro vecinal o el teletrabajo, como una sala polivalente con área de coworking.

Parc Central

Uno de los elementos diferenciales del nuevo proyecto será su ubicación. Parc Central II se sitúa a escasos minutos de la plaza del Ayuntamiento, así como de las principales estaciones de metro y de tren de València Nord y València Joaquín Sorolla, que concentran la conexión ferroviaria convencional y de alta velocidad de la ciudad. Además, destaca por disponer en las inmediaciones de distintos servicios urbanos, equipamientos y zonas comerciales, como la calle Colón.

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El desarrollo de los pisos de obra nueva también incorpora criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, con la instalación de fotovoltaica comunitaria y sistemas de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria. Al mismo tiempo, en Parc Central II se ofrecen soluciones constructivas orientadas a mejorar el aislamiento térmico y acústico de las viviendas.

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