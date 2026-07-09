Transporte
Baleària solicita una alternativa para su concesión en Valencia en el Muelle Sur
La naviera de Adolfo Utor propone ocupar una superficie de 80.704 metros cuadrados durante un periodo de concesión de 35 años
Baleària ha solicitado al puerto de València un nuevo espacio de concesión, el cual sería una alternativa a los terrenos que se le revocaron el año pasado. La naviera pide ocupar 80.704 metros cuadrados en el Muelle Sur del recinto valenciano, en un espacio donde colindan la terminal de contenedores de MSC actual y concesiones de graneles sólidos de la estibadora Ership (Temagra). Según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves y tal como adelanta El Mercantil, Baleària aspira a una concesión de 35 años para levantar y explotar una terminal ro-pax propia en esa zona.
En noviembre del año pasado, la Autoridad Portuaria de Valencia revocó la concesión que había otorgado a la empresa de Adolfo Utor en 2022, en ese caso para dedicarla al transporte de pasajeros. Esa opción anterior iba a situarse entre los muelles de Poniente y del Túria, más al norte en la dársena respecto a la alternativa que se plantea ahora. La revocación de 2025 se justificó en que la autoridad portuaria quería “mejorar la solución técnica” de las operativas en esa zona e integrar mejor su remodelación en la relación puerto-ciudad. Igualmente, las intenciones de Baleària también entraron en conflicto con una propuesta que presentó MSC en el mismo muelle.
Nave desmontable
En el nuevo muelle donde ahora solicita concesión, el Sur, Baleària ha estado operando este año con una nave desmontable y una autorización para ocupar un espacio de 523,5 metros cuadrados. Esta infraestructura le servía de apoyo a la línea regular que opera la naviera con Argelia, cuya actividad se contemplaba como parte de la futura terminal a construir.
El puerto de València superó el año pasado la batalla MSC-Baleària para construir un muelle de cruceros y ferris e invertir 46,3 millones de euros.
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