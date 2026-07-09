Bono de mil euros para todos los operarios y otros 'chollos' de trabajar para Edwards

La multinacional estadounidense Edwards Lifesciences ofrece un bono anual de más de mil euros a los operarios que está contratando para su planta de Moncada, según ha podido confirmar Levante-EMV. La empresa de fabricación de válvulas cardiacas ofrece un paquete de complementos, que incluye transporte gratis hasta la planta, seguro de salud para el trabajador contratado y su familia, acceso a la compra de acciones de la compañía y más ventajas.

La estrategia de contratación de Edwards coincide con la de otras multinacionales como Volkswagen. La empresa va a contratar en los próximos años a más de 1.200 trabajadores para su planta de Moncada ya que la producción de válvulas cardiacas es intensiva en mano de obra.

El perfil más demandado va a ser de costurero porque las válvulas cardiacas se cosen a mano. En la oferta de trabajo se especifica que se realiza con microscopio, aguja, tijera y pinzas. Los aspirantes no necesitan una gran formación previa. La empresa pide que tengan Educación General Básica (EGB) o Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y "buena coordinación ojo-mano".

Edwards Lifesciences valora de los aspirantes que tengan experiencia previa en costura y buenas prácticas de manufactura. También tiene en cuenta si los candidatos han trabajado en la producción de dispositivos médicos y en entornos de 'sala blanca' (aunque no es imprescindible).

Condiciones laborales

Los candidatos que están siendo seleccionados han sido informados de las condiciones laborales. Los trabajadores coinciden en que es una "oportunidad laboral muy buena", aunque el proceso de selección está siendo complicado porque la empresa exige mucha habilidad en la costura.

La firma no ha hecho públicos los sueldos, pero fuentes conocedoras del proceso precisaron ayer que los salarios más bajos parten de 24.000 euros brutos al año y pueden subir con facilidad.

Principios de 2027

La compañía confirma que la planta de Moncada estará operativa a principios de 2027. "Los empleados comenzarán a ocupar las instalaciones antes de acabar 2026, mientras que la fabricación de los primeros productos comerciales arrancará a finales de 2027", asegura la multinacional estadounidense.

Inversión

La empresa anunció, tras escoger a Moncada para su planta de válvulas cardiacas, que iba a invertir 150 millones de euros. La compañía desarrolló hace sesenta años la primera válvula de corazón artificial y hoy es una firma líder en el mundo en soluciones coronarias que han beneficiado a más de un millón de pacientes.

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La planta dispondrá de una infraestructura con capacidad para producir anualmente varios miles de unidades de válvulas cardiacas, destinadas principalmente a satisfacer la demanda del mercado europeo. Estará compuesta por diferentes áreas, incluyendo edificios de producción, oficinas técnicas, laboratorios, almacenes de materia prima y producto terminado, salas limpias y zonas complementarias.