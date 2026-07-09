CaixaBank galardona a Myriam Gimeno ( CEO de Nealis), con el ‘Premio Empresaria’ en la C.Valenciana

CaixaBank ha galardonado a Myriam Gimeno, CEO del grupo empresarial Nealis, con el ‘CaixaBank Premio Empresaria’ en la Comunitat Valenciana. Con este reconocimiento, la entidad distingue el talento y la excelencia profesional de empresarias que son referentes en sus territorios por su trayectoria empresarial, visión estratégica, capacidad de liderazgo y compromiso social.

El jurado, integrado por directivas y directivos de CaixaBank, ha elegido a Myriam Gimeno entre las candidaturas presentadas en la Comunitat Valenciana por su experiencia empresarial y por su contribución al crecimiento y transformación de Grupo Gimeno a Nealis.

Myriam Gimeno forma parte de la tercera generación de la familia empresaria al frente de Nealis, un holding con más de 150 años de historia, que impulsa soluciones y servicios esenciales para acompañar la transformación de ciudades. El grupo integra un ecosistema de empresas que desarrollan su actividad en sectores vitales como el agua y medio ambiente, instalaciones y servicios, infraestructuras y hospitality con la tecnología y la innovación como palancas transversales. En la última década ha consolidado una etapa muy expansión y crecimiento, triplicando su tamaño y conformando en la actualidad un equipo de más de 7000 personas y una facturación de 700 millones de euros, triplicando su tamaño en ese periodo.

A lo largo de su carrera ha desempeñado un papel clave en la transformación y profesionalización del grupo empresarial. Liderando una nueva etapa marcada por el impulso del modelo corporativo con la constitución del holding, la reestructuración de las áreas de negocio y el impulso del Plan estratégico a 2030 que buscar la escalabilidad, internacionalización y la transformación de marca de Grupo Gimeno en Nealis, consolidando su crecimiento y posicionamiento.

Tras esta fase regional, Myriam Gimeno pasará a formar parte, junto con las otras 12 premiadas, de la Comunidad Premio Empresaria en LinkedIn, una red impulsada por CaixaBank que fomenta el networking, el intercambio de experiencias y el acceso a iniciativas exclusivas para empresarias referentes de todo el país.

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Además, Myriam Gimeno optará al galardón nacional. La empresaria que gane la fase nacional tendrá la oportunidad de participar en un evento internacional de alto nivel junto a empresarias líderes de todo el mundo.