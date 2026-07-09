José Vicente Morata participa en el curso de la UIMP sobre autonomía estratégica de Europa

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha participado hoy junto al catedrático de la London School of Economics, Luis Garicano, la vicepresidenta de corporación Mondragón, Nerea Aranguren, y el economista del BEI, Enrique Feás, en una mesa redonda sobre Integración Europea y autonomía estratégica. Esta mesa se enmarca dentro del curso “España en la nueva Europa”, organizado por Cámara España e inaugurado ayer por su presidente, José Luis Bonet, que se celebra en Santander dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Durante la apertura de la sesión, el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha destacado que la autonomía estratégica "ha dejado de ser un concepto teórico para convertirse en una necesidad", aunque ha advertido de que "no significa proteccionismo ni aislamiento, sino reforzar las capacidades industriales, tecnológicas y de innovación de Europa para seguir siendo una economía abierta y competitiva". Además, ha subrayado que los informes de Enrico Letta y Mario Draghi sitúan la competitividad en el centro de la agenda europea, apostando por el mercado único.

Desde la perspectiva empresarial, Nerea Aranguren ha resaltado la importancia de incluir la geopolítica en la estrategia de las compañías: “La geopolítica está en la agenda de todos nuestros CEOs porque Estados Unidos es nuestro principal mercado, pero también tenemos plantas en China y clientes en Brasil. La complejidad del mundo es tremenda y no existe una solución única”.

Por su parte, Enrique Feás ha explicado como el concepto de autonomía estratégica ha evolucionado: "La seguridad económica abarca la seguridad de las cadenas de suministro, también materias críticas, cuestiones de seguridad, la protección de las infraestructuras frente a ciberataques y las medidas que permitan contrarrestar las vulnerabilidades que pueden ser utilizadas estratégicamente".

Cooperación y competencia

Por otro lado, Luis Garicano ha defendido que la respuesta europea debe combinar cooperación y competencia: "La estrategia con países como China no puede ser simplista. En algunas cosas hay que colaborar y otras competir y hay que encontrar el camino. Debemos compaginar la autonomía estratégica con la apertura de mercados. Son retos muy complicados para Europa porque Europa está creada en el mundo de las reglas".

De esta forma, el debate ha puesto de manifiesto que los grandes desafíos que afronta la Unión Europea pasan por reforzar el mercado único, impulsar la innovación, asegurar el acceso a sectores estratégicos y fortalecer la competitividad de las empresas europeas en un contexto internacional cada vez más exigente, objetivos que centran precisamente el encuentro "España en la nueva Europa", dirigido por los economistas Rafael Myro y Gonzalo Solana y organizado por Cámara España con el objetivo de analizar las transformaciones que necesita acometer la Unión Europea para preservar su modelo económico y social.