València capta 219 millones de euros de inversión hotelera en 12 meses por el boom turístico

València ha captado 219 millones de euros de inversión hotelera en los últimos 12 meses por el boom turístico. Los inversores apuestan por los establecimientos de cuatro y cinco estrellas en el Cap i Casal, que capitaliza el 73 % del volumen invertido en la Comunitat Valenciana, según datos de la consultora inmobiliaria Colliers.

La C. Valenciana registró en el primer semestre de 2026 un volumen de inversión hotelera de 149 millones de euros, repartido en siete transacciones, lo que supone su segundo mejor registro histórico para este periodo y un incremento del 82 % respecto al mismo semestre del año anterior (82 millones de euros). Con ello, el volumen acumulado desde 2021 asciende a cerca de 1.000 millones de euros.

Por tipología, la inversión continúa mostrando una clara orientación hacia el segmento urbano, que concentra el 76 % del volumen total, frente al 24 % correspondiente a activos vacacionales. Es la misma tendencia de los últimos tres años. Colliers destaca el peso de los establecimientos de 4 estrellas ya que acaparan cerca del 80 % de la inversión total registrada en la Comunitat Valenciana.

Los analistas de Colliers destacan que la inversión se concentra en la ciudad de València. El Cap i Casal es el principal foco inversor con 108 millones de euros en los seis primeros meses de este año y 219 millones de euros en los últimos doce meses.

Azotea del hotel Puerta de Serranos del grupo MYR en València. / Miguel Ángel Montesinos

174 millones

La explosión turística que vive València multiplicó por cuatro la inversión hotelera en 2025, según confirma Colliers. Cadenas hoteleras y fondos invirtieron 174 millones de euros en 2025 frente a una media de 40 millones en los dos años anteriores (años 2023 y 2024) y 57 millones en 2022.

La operación más importante el año pasado fue la compra por parte de la sociedad Genefim (Grupo Societé Générale) a la sociedad de inversión inmobiliaria cotizada en bolsa (socimi) Atom del hotel Exe Rey Don Jaime por cincuenta millones de euros. El establecimiento tiene 14 plantas y 319 habitaciones y está situado junto a la Ciudad de las Ciencias.

La segunda operación destacada fue la de la adquisición del hotel de Nuevo Centro. La sociedad de inversión Ibervalles compró a Pictet Alternative Advisors, firma del grupo suizo Pictet , el hotel Novotel Valencia Lavant. El establecimiento tiene cuatro estrellas con 370 habitaciones y está franquiciado por la cadena francesa Accor.

De hecho, València lidera el crecimiento hotelero en España y triplica el ritmo de aperturas de Madrid y Barcelona, según revela un segundo informe de la consultora Atlas Data Real Estate Analytics. La ciudad acumula una expansión hotelera del 35 % desde 2019, impulsada por el turismo internacional, frente a una mejora del 11 % de Madrid al tratarse de un mercado más maduro y del 9 % de Barcelona por la moratoria hotelera. El parque actual del Cap i Casal ronda las 20.000 plazas y las 10.000 habitaciones.

La consultora subraya que el crecimiento hotelero valenciano responde a dos dinámicas: la recuperación de la inversión pospuesta durante la crisis financiera y el reposicionamiento del Cap i Casal como destino turístico tras la capitalidad verde y los grandes eventos como el maratón o el campeonato de motociclismo. El 70 % de los viajeros procede del extranjero.

Hoteles premium

El análisis de Atlas Data (realizado para la gestora de alojamientos Moontels) incide en que prima la apertura de establecimientos tipo "boutique". El número de nuevos hoteles crece más rápido que el de habitaciones al tratarse de establecimientos de menor tamaño. Además, hay un peso creciente de proyectos de reconversión de edificios históricos en hoteles premium como el Grand Hotel Centenari de la marca Autograph Collection (perteneciente a la cadena Marriott y de cinco estrellas).

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El 58 % de los establecimientos de València (49 con 5.730 habitaciones) son de cuatro estrellas y el 10 % (8 hoteles con 1.004 habitaciones) tiene cinco estrellas. Los dos operadores con más presencia son las cadenas Room Mate (que lidera Kike Sarasola) y Limehome, ambos con diez establecimientos.