Lafuente (CEV) insta a reducir el absentismo laboral "con más medios para la Seguridad Social y las mutuas"

Las declaraciones sobre el absentismo laboral pronunciadas esta semana por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también desata un intenso debate entre empresarios y sindicatos de la Comunitat Valenciana. Feijóo ha calificado como "un cáncer que no podemos pagar" las bajas de los trabajadores y ha defendido la urgencia de recortar sueldos y prestaciones complementarias a los trabajadores que se encuentran de baja médica. La patronal autonómica valenciana CEV y los sindicatos mayoritarios, CC OO-PV y UGT-PV, constatan discrepancias con esa visión del máximo líder de PP.

Según Vicente Lafuente, presidente de la CEV, quien ha participado en el 'Foro Europa Mediterráneo', "ante el problema del absentismo podemos hacer dos cosas: decir que la gente no quiere trabajar, pues, siempre habrá quien no quiera o bien, analizar las causas". En su opinión, "faltan médicos en atención primaria, hay listas de espera, saturación asistencial y retrasos en los diagnósticos" en el sistema público sanitario de la Seguridad Social, lo que afecta al absentismo laboral y "alarga innecesariamente procesos de recuperación", puntualiza Lafuente. ,

En busca de soluciones, el presidente de la CEV aboga por impulsar el papel de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. "No hablamos de sustituir el sistema público. De hecho, habrá que mejorarlo. Pero también podemos complementarlo, utilizar una capacidad que ya está disponible", agrega el dirigente patronal.

Evolución de las bajas laborales

La incapacidad temporal en la Comunitat Valenciana equivale a un coste estimado de 7.100 millones de euros al año en términos de PIB, según constata un informe del año pasado de Umivale activa, Ivie y la CEV. España se posiciona como uno de los países de la UE con mayor tasa de absentismo por incapacidad temporal (IT) y con el ritmo de crecimiento más acelerado. Entre 2018 y 2023, el número de jornadas laborales perdidas por IT en Régimen General ha pasado de 242 millones a 368,7 millones, un aumento del 52%. Estos niveles representan un 5,6% de jornadas no trabajadas en un año sobre las potenciales, frente al 4,1% de 2018.

La tasa de absentismo laboral en la Comunitat Valenciana se sitúa en el 6,9% de las horas pactadas según los últimos datos correspondientes al primer trimestre de 2026. Esta cifra sitúa a la región ligeramente por debajo de la media nacional (que escaló al 7,2%) y lejos de las comunidades con mayor volumen de ausencias, como el País Vasco (9,4%) o Asturias (9,1%). El impacto económico y operativo en la región es elevado, protagonizado principalmente por el incremento de las bajas médicas por IT.

Culpar al enfermo

Según la secretaria general de CC OO-PV, Ana García Alcolea, "el ataque que el Partido Popular está lanzando contra las personas trabajadoras es sencillamente inadmisible. El incremento de las bajas laborales no responde a ningún fraude generalizado, sino al deterioro de una sanidad pública, transferida a las comunidades autónomas, que retrasa citas y pruebas diagnósticas y prolonga los procesos de recuperación". También, según la dirigente sindical, se debe "al envejecimiento de una población trabajadora cada vez más expuesta a enfermedades derivadas de sus propias condiciones laborales. Culpar a quien enferma no es solo una falsedad interesada, es una estrategia deliberada para desviar la atención de quienes deberían estar mejorando la prevención de riesgos laborales y la calidad del empleo en nuestras empresas", agrega.

En parecidos términos, Marisa Baena, secretaria de Salud Laboral de UGT-PV, lamenta que se "cuestionen derechos de la clase trabajadora, y que se confunda incapacidad temporal con absentismo laboral: no es lo mismo, tal como pretende inculcar el presidente del Partido Popular". En ese sentido, resalta que "la incapacidad temporal se da por causas físicas o psíquicas justificadas, cuando alguien enferma. El absentismo es faltar al trabajo sin causas justificadas", puntualiza Baena. En su opinión, "la sanidad necesita respuestas rápidas, recursos e inversiones en prevención de riesgos laborales". El debate abierto por el dirigente del PP, según la central ugetista, "tiene como objetivo reducir las prestaciones sociales".

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Desde CCOO-PV se exige al Gobierno una "respuesta firme y sin ambigüedades frente a este relato tendencioso, que criminaliza a millones de personas que atraviesan un proceso de enfermedad. No vamos a permitir -añade- que se cuestione el derecho a la protección de la salud de la clase trabajadora ni que se ponga en duda la legitimidad de los complementos económicos pactados en la negociación colectiva. Emplazamos al PP a aclarar si su intención es recortar derechos conquistados durante décadas, porque los trabajadores y las trabajadoras del País Valenciano no van a ser la moneda de cambio de un debate construido sobre falsedades".