La Comunitat Valenciana impulsa en dos años más de 5.300 nuevas habitaciones hoteleras

Fondos internacionales y promotores locales preparan la apertura en dos años de 67 hoteles en la Comunitat Valenciana con 5.343 habitaciones. Los inversores apuestan por establecimientos de cuatro y cinco estrellas ante el tirón del turismo internacional, sobre todo en València. Los nuevos establecimientos suponen un crecimiento hotelero del 15 %, según la nueva edición de The Hotel Property Telescope 2026, elaborado por la consultora EY-Parthenon.

"La Comunitat Valenciana mantiene una posición muy sólida dentro del mercado hotelero español gracias a la combinación de destinos maduros, una demanda cada vez más diversificada y una evolución constante hacia productos de mayor calidad y valor añadido", señala Álvaro Monreal, director de Strategy and Transactions de Real Estate en EY-Parthenon.

La consultora incide en el peso creciente de los segmentos de mayor calidad. De los 67 proyectos hoteleros en la Comunitat Valenciana, 35 corresponden a establecimientos de cuatro y cinco estrellas, lo que supone más de la mitad de toda la futura oferta prevista. En términos de capacidad, esta tendencia resulta aún más evidente. Los hoteles de cuatro y cinco estrellas concentran 3.505 habitaciones en desarrollo, equivalentes a cerca del 66 % de las futuras habitaciones hoteleras previstas en la Comunitat Valenciana.

Dentro del segmento de lujo, el informe identifica 10 proyectos de cinco estrellas que incorporarán 567 nuevas habitaciones, reflejando la progresiva consolidación de productos orientados a segmentos de mayor gasto y experiencias más exclusivas. Entre ellos destaca The Bank Hotel, un establecimiento de cinco estrellas gran lujo que promueve en la avenida del Puerto la cadena valenciana MYR.

Renovar para ganar competitividad

La Comunitat Valenciana también está protagonizando un importante proceso de modernización de su planta hotelera. El informe identifica 11 proyectos de reforma hotelera que afectarán a 1.256 habitaciones, reflejando el esfuerzo del sector por mejorar la competitividad y adaptar los establecimientos a las nuevas exigencias de los viajeros, según EY-Parthenon.

La transformación se concentra principalmente en los segmentos superiores. Los hoteles de cuatro y cinco estrellas reúnen seis de los 11 proyectos de reforma identificados y concentran 772 habitaciones en proceso de renovación, equivalentes a más del 60 %.

Fernando Díaz Requena y Francisco Soler, socios responsables de EY en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia subrayan que "el incremento de la nueva oferta se complementa con una importante actividad de renovación que permitirá reforzar la competitividad de los destinos y responder a una demanda cada vez más sofisticada y exigente".

Obras en el edificio de la calle en Sala número 7 y 9 (una transversal a la Paz) donde la cadena MYR Hoteles prepara la apertura de un nuevo establecimiento. / Miguel Ángel Montesinos

Alicante lidera la expansión hotelera

Alicante (por el tirón de Benidorm) encabeza la actividad hotelera regional, concentrando más de la mitad de las habitaciones identificadas en desarrollo o transformación. Suma 36 actuaciones y 3.519 habitaciones, equivalentes al 53 % del total autonómico, consolidando su posición como principal motor del crecimiento hotelero valenciano. Le sigue Valencia, con 33 proyectos y 2.659 habitaciones, mientras que Castellón registra nueve y 421 habitaciones.

València

Si se analiza exclusivamente la futura oferta hotelera en desarrollo, València concentra por su parte 29 proyectos y 2.228 habitaciones, equivalentes al 42 % del total regional. EY-Parthenon destaca que el futuro crecimiento del sector estará cada vez más orientado hacia la generación de valor y la mejora de la rentabilidad.

"El mercado hotelero español está entrando en una fase en la que la diferenciación será clave. Los destinos y activos capaces de combinar calidad, ubicación estratégica, eficiencia operativa y experiencia de cliente serán los que mejor aprovechen las oportunidades de crecimiento del próximo ciclo", advierte Álvaro Monreal.

España afianza su liderazgo hotelero en Europa

El buen comportamiento de la Comunitat Valenciana se enmarca en un contexto especialmente favorable para el conjunto del mercado hotelero español. Según The Hotel Property Telescope 2026, España consolida su posición como uno de los destinos hoteleros más atractivos de Europa, con una inversión de 2.400 millones de euros durante el primer semestre de 2026, a pesar de la desaceleración observada en otros mercados europeos.

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El informe identifica asimismo una creciente sofisticación del mercado. El capital nacional ya representa aproximadamente el 65 % de la inversión hotelera, mientras que 'family offices', patrimonialistas e inversores especializados ganan protagonismo en un entorno en el que las operaciones son cada vez más selectivas y la financiación continúa disponible, aunque bajo criterios más exigentes.