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Gaudium 2021 de bodegas Marqués de Cáceres

Este gran vino hace historia en los Decanter World Wine Awards con 97 puntos y medalla Platinum

El vino icónico de la bodega riojana se posiciona en el exclusivo grupo de los 8 mejores Riojas del mundo en uno de los certamenes más influyente del sector a nivel global

Un hito que consolida a Bodegas Marqués de Cáceres entre los grandes embajadores de la Marca España a nivel global

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B.C.

Gaudium 2021, el vino más emblemático de Bodegas Marqués de Cáceres, ha alcanzado la cima del prestigio internacional al alzarse con la codiciada Medalla Platinum y una histórica calificación de 97 puntos en los Decanter World Wine Awards.

Un hito de gran dimensión que refleja la máxima exigencia del certamen: de entre cerca de 17.000 vinos catados a nivel mundial (2.108 de ellos españoles), solo 24 vinos de España han logrado la distinción Platinum. El embudo de la excelencia es todavía más estrecho en su propia tierra, donde únicamente 8 vinos de la DOCa Rioja han sido condecorados con este máximo honor.

El primer fruto del Atelier Gaudium

Detrás de este éxito se esconde una filosofía obsesionada con el detalle. La añada 2021 es especialmente significativa al ser la primera creación nacida en el Atelier Gaudium, el nuevo espacio de vinificaciones premium de la bodega.

Gaudium 2021 es un vino de autor de variedad Tempranillo, nace a partir de pequeñas viñas viejas de más de 70 años y de algunas parcelas pre-filoxéricas que cuentan más de un siglo. Estos viñedos singulares ubicados en altitudes de hasta 740 metros en Rioja Alta y Rioja Alavesa, arrojan escasos rendimientos de menos de 1 kg de uva por planta. Tras una vendimia manual y una minuciosa selección de racimos, el vino realiza la fermentación maloláctica en barrica y se cría un mínimo de 18 meses en robles franceses nuevos, seguidos de dos años de afinado en botella. Un Gran Vino de color burdeos profundo, la nariz destaca notas complejas y en boca se envuelve con su estructura delicada y elegante.

Liderazgo enológico y orgullo de la Marca España

Este reconocimiento internacional respalda de manera directa la labor del equipo de enología de la bodega, cuyo liderazgo técnico ha situado a su responsable en el prestigioso radar internacional, siendo reconocido como uno de los 100 mejores enólogos del mundo.

Con este triunfo, Bodegas Marqués de Cáceres se reafirma como una de las marcas más destacadas y con mayor visibilidad del vino español en el mundo. Como miembro activo del Foro de Marcas Renombradas Españolas, la bodega ejerce de embajadora indiscutible de la excelencia y del prestigio de la "Marca España" a nivel internacional. De creación artesanal, Gaudium es fruto de la mano del hombre que guía todo detalle, su perfil evoca la” alta costura del vino” y conquista a los jurados más exigentes del planeta.

Así se inscribe además otro de los vinos del grupo, Finca La Capilla, Vendimia Seleccionada tinto 2023 de Ribera de Duero que cosechó otro magnífico resultado con 96 puntos Gold, otra apuesta del saber hacer del equipo enológico del grupo Marqués de Cáceres.

Fuente: El Periódico

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