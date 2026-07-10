Grupos ecologistas llevan a los tribunales al puerto de València por las obras de la nueva terminal

El pasado 6 de julio de 2026, la asociación Ecologistas en Acción-CODA, ha presentado recurso contencioso-administrativo contra la ejecución del 'Proyecto Constructivo del Muelle de Contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia”'. La apertura de una causa en los tribunales es el último paso de un proceso empezado en junio de 2025 en el que se interpeló infructuosamente a todas las administraciones implicadas advirtiéndolas de las infracciones cometidas.

Ante la pasividad de la administración, los ecologistas denuncian ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid la ejecución de dragados en los puertos de Sagunt y València para extraer materiales con los que rellenar la explanada donde se ubicará la futura terminal. Estas labores no cuentan con ningún tipo de evaluación ambiental: la única Declaración de Impacto Ambiental, del año 2007, recoge explícitamente las fuentes y condiciones en las que extraer estos materiales, por otra parte ya totalmente desfasadas; los trabajos que se vienen realizando en ambos puertos incumplen de lleno estos requisitos y la Autoridad Portuaria de València no ha tramitado ningún estudio de impactos específico para amparar los dragados.

Hechos denunciados

Para la construcción de la futura terminal norte la Autoridad Portuaria necesita conseguir millones de metros cúbicos de materiales de distinto calibre con los rellenar la dársena y poder construir encima una explanada de nada menos que 137 hectáreas, sobre la que se ubicarán los muelles que posteriormente explotará la empresa MSC." La primera cuestión irregular es que en el proyecto actualizado de las obras no se especificó de dónde se obtendrían tales magnitudes de materiales para relleno", según fuentes de los colectivos de la Comissió Ciutat-Port .

"La DIA (Declaración de Impacto Ambiental) de este megaproyecto data de hace 20 años, de 2007, y seleccionó la alternativa con la menor extracción de materiales mencionando sus fuentes y volúmenes, pero con las modificaciones actualizadas del proyecto, no cubren necesidades. Hace 20 años, una de las fuentes contempladas fue el reaprovechamiento de los materiales obtenidos durante la ampliación, en curso en aquel momento, del puerto de Sagunt. Diecinueve años después de la aprobación de esta DIA, el proyecto que se está ejecutando nada tiene que ver con el amparado por la DIA", explican estas mismas fuentes.

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Objetivos del recurso

El recurso judicial ahora presentado solicita que se declare improcedente continuar con la ejecución del proyecto mientras no se tramite y apruebe una nueva evaluación de impacto ambiental ajustada a la normativa y proyecto vigente, y que, hasta que se llegue a una sentencia firme, se adopten medidas cautelares necesarias para garantizar la protección del medio marino y de los hábitats y especies afectados.