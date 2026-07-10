Hyundai Autiber Motor amplía su oferta de vehículos de ocasión certificados con un fuerte impulso a la movilidad eléctrica

Encontrar un vehículo de ocasión que combine fiabilidad, equipamiento y un precio competitivo es cada vez más sencillo gracias a la oferta de Hyundai Autiber Motor. El concesionario, ubicado en Burjassot, dispone de un amplio stock de vehículos seminuevos, de ocasión y km 0 cuidadosamente revisados para ofrecer a los conductores una alternativa segura y con disponibilidad inmediata.

Todos los modelos han sido seleccionados siguiendo exigentes criterios de calidad y cuentan con menos de ocho años de antigüedad, lo que permite acceder a un vehículo prácticamente nuevo con un importante ahorro frente a la compra de uno a estrenar.

Un Hyundai para cada tipo de conductor

La variedad es uno de los principales atractivos de la oferta de Autiber Motor. En sus instalaciones es posible comparar diferentes carrocerías, motorizaciones y niveles de equipamiento para encontrar el modelo que mejor se adapta a cada estilo de vida.

Los SUV continúan siendo los grandes protagonistas, con modelos tan consolidados como Tucson, Kona, Bayon o Santa Fe, ideales para quienes buscan espacio, versatilidad y tecnología. La gama también incluye opciones urbanas y compactas como i10, i20 o i30, perfectas para el día a día y los desplazamientos urbanos.

Además, quienes prefieran preparar su visita con antelación pueden consultar el catálogo actualizado a través de la web del concesionario, donde se muestran los vehículos disponibles en tiempo real.

Hyundai Promise: la tranquilidad de comprar un vehículo certificado

Uno de los grandes valores añadidos de la oferta de ocasión es el programa Hyundai Promise, diseñado para garantizar la máxima confianza durante todo el proceso de compra.

Todos los vehículos certificados superan una completa revisión técnica y cuentan con una garantía mínima de dos años, ampliable hasta cinco, sin límite de kilometraje durante el periodo de cobertura. A ello se suma asistencia en carretera durante al menos 24 meses y opciones de financiación similares a las de un vehículo nuevo.

Gracias a este programa, el comprador disfruta de la tranquilidad de adquirir un coche revisado y respaldado por la red oficial Hyundai.

El programa Hyundai Promise está diseñado para garantizar la máxima confianza durante todo el proceso de compra. / A. M.

Asesoramiento personalizado para acertar en la compra

El equipo de Hyundai Autiber Motor acompaña al cliente desde el primer momento para ayudarle a encontrar el vehículo que mejor encaja con sus necesidades.

Durante el proceso se analizan aspectos como el uso habitual del coche, el tipo de trayectos que realiza, el presupuesto disponible, el consumo, la capacidad de carga o las tecnologías de seguridad y conectividad más adecuadas para cada conductor.

Este asesoramiento permite realizar una compra mucho más ajustada al uso real del vehículo, optimizando tanto la inversión inicial como el coste de utilización a largo plazo.

La movilidad eléctrica gana protagonismo en el mercado de ocasión

Cada vez son más los conductores que valoran dar el salto a un vehículo 100 % eléctrico. La reducción del coste por kilómetro, un mantenimiento más sencillo, la ausencia de emisiones durante la conducción y la posibilidad de acceder sin restricciones a las Zonas de Bajas Emisiones están impulsando este cambio de tendencia.

En este escenario, Hyundai se ha consolidado como uno de los fabricantes con mayor desarrollo tecnológico en electrificación, ofreciendo soluciones para perfiles de conductor muy diferentes.

Entre los modelos disponibles en el stock de ocasión de Autiber Motor destacan dos de las propuestas más avanzadas de la marca: Hyundai IONIQ 5 y Hyundai IONIQ 9.

El Hyundai IONIQ 5 está pensado para quienes buscan un vehículo eléctrico versátil y tecnológico. / A. M.

El Hyundai IONIQ 5 está pensado para quienes buscan un vehículo eléctrico versátil y tecnológico para el día a día sin renunciar a realizar viajes largos. Su plataforma específica para vehículos eléctricos permite disfrutar de una gran autonomía, carga ultrarrápida de 800 voltios, un habitáculo muy amplio y un diseño rompedor que lo ha convertido en uno de los modelos de referencia del mercado. Es una opción ideal para familias jóvenes, profesionales y conductores que desean iniciarse en la movilidad eléctrica con un vehículo de altas prestaciones.

Por su parte, el Hyundai IONIQ 9 representa el máximo exponente de la electrificación de Hyundai. Este SUV de gran tamaño está orientado a familias numerosas y usuarios que necesitan el máximo espacio interior sin renunciar al confort, la tecnología y la eficiencia. Con capacidad para hasta siete plazas, un elevado nivel de equipamiento y una autonomía preparada para afrontar largos desplazamientos, se convierte en una alternativa muy atractiva para quienes buscan un vehículo premium totalmente eléctrico.

El Hyundai IONIQ 9 representa el máximo exponente de la electrificación de Hyundai. / A. M.

Una forma inteligente de renovar el coche

Con una oferta de vehículos certificados, asesoramiento especializado y un stock cada vez más amplio de modelos electrificados, Hyundai Autiber Motor continúa consolidándose como uno de los concesionarios de referencia en la provincia de Valencia para quienes desean cambiar de coche con todas las garantías.

Visitar sus instalaciones en Parque Albán, en Burjassot, o consultar previamente el stock disponible online permite descubrir una amplia selección de vehículos adaptados a todos los presupuestos y necesidades, con la confianza de comprar un Hyundai revisado y certificado.