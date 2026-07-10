Los institutos tecnológicos generan 181 empleos por cada millón invertido

Por cada euro invertido en centros tecnológicos se generan 11 euros de PIB y por cada millón de euros invertido se crean 181 empleos en España, según el estudio 'Valor e impacto económico de los Centros Tecnológicos Fedit', elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que cuantifica por primera vez de forma integral la aportación de los Centros Tecnológicos asociados a Fedit al desarrollo económico y empresarial de España.

La investigación, cuyos resultados ya se anunciaron a finales de abril, revela que los Centros Tecnológicos integrados en la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit) generan un impacto económico total de 7.702 millones de euros de Producto Interior Bruto (PIB) en España, 127.371 empleos equivalentes a tiempo completo y 3.947 millones de euros de ingresos públicos.

La sede de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha acogido este viernes la presentación en la Comunitat Valenciana del citado estudio, a la que ha asistido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el presidente de la Confederación Empresarial de la CEV, Vicente Lafuente, y la presidenta de Fedit, directora gerente de ITI y presidenta del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación (CACTI), Laura Olcina.

El análisis identifica dos grandes vías de impacto: el gasto de funcionamiento e inversión de los Centros Tecnológicos, que alcanzó en 2024 los 765,5 millones de euros y generó 1.079 millones de euros de PIB y 19.289 empleos; y el incremento de ventas derivado de la colaboración tecnológica con las empresas, estimado en 6.414 millones de euros, que genera un impacto adicional de 6.623 millones de euros de PIB y 108.082 empleos.

Se trata de un informe que estudia el impacto en todo el territorio nacional, pero la Comunitat es una de las autonomías con mayor número de centros tecnológicos, todos ellos pertenecientes a la red Fedit, y tiene un peso "muy importante" en el impacto reflejado.

Inversión en ciencia

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado en la inauguración del acto que este estudio "confirma, con el rigor de los datos, un hecho incuestionable: invertir en ciencia e innovación es una de las decisiones más rentables que puede tomar un país". "El Gobierno de España lleva ocho años invirtiendo como nunca en ciencia, talento y transferencia de conocimiento, porque invertir en innovación es fortalecer la capacidad de un país para construir su futuro", ha reivindicado.

Por su parte, Laura Olcina ha indicado que los centros tecnológicos son "una pieza clave para transformar conocimiento en innovación útil y hacer que llegue a las empresas" y ha resaltado que los datos "demuestran que esta colaboración se traduce en empresas más competitivas, empleo cualificado y tecnologías que alcanzan el mercado". "Este informe nos permite poner cifras a una realidad que ya conocíamos: invertir en innovación aplicada es invertir en la capacidad de nuestro país para crecer, competir y afrontar los grandes retos del futuro", ha apuntado.

Mientras, el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha puesto en valor el papel que desempeñan los centros tecnológicos en la Comunitat Valenciana, donde el tejido empresarial está formado mayoritariamente por pymes. "Para nuestras empresas representan el mejor socio estratégico, un aliado que facilita el acceso al conocimiento, a la investigación aplicada y a tecnologías que, de otro modo, serían difíciles de incorporar", ha especificado.

En el mismo sentido, ha señalado que responder "a desafíos como la transformación digital, la reindustrialización o la autonomía tecnológica requiere fortalecer la colaboración entre administraciones, empresas, universidades y Centros Tecnológicos" y ha avisado: "Ninguno de estos actores puede avanzar en solitario".

Retos

Tras la presentación del informe se ha celebrado una mesa de debate sobre los retos futuros de la colaboración entre empresas y Centros Tecnológicos, moderada por el presidente de Redit, Fernando Saludes, con la participación de varios representantes empresariales vinculados a los centros tecnológicos valencianos.

La jornada ha concluido con la intervención del secretario autonómico de Innovación, Eduardo Pascual, que ha destacado que la actividad de los centros tecnológicos "impacta directamente en la competitividad industrial de la Comunitat porque se asienta sobre dos pilares: una apuesta estratégica constante del Gobierno valenciano y una base financiera sólida".

Noticias relacionadas

También ha señalado que, en esta legislatura, el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) ha articulado esa estabilidad con más de 175 millones de euros destinados a "sostener, orientar y transferir conocimiento de alto valor a las empresas".