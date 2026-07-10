Letras del Tesoro o depósitos: ¿Dónde hay más rentabilidad?

Obtener remuneraciones interesantes sin exponerse es una tarea casi imposible en estos tiempos en los que la banca no tiene el menor aliciente para ser generosa con el ahorro de sus clientes. Hay que poner el dinero en fondos de inversión, por ejemplo, para lograr rendimientos de cierta altura. Sin embargo, la inversión sin riesgo no ha desaparecido. Están las emisiones de dueda pública y algunas entidades financieras pagan ciertas cantidades por guardar el dinero de sus usuarios. ¿Qué vehículo es mejor para la cartera?

La respuesta depende del grado de atrevimiento del ahorrador. Me explico. El pasado martes, el Tesoro español realizó la primera subasta de Letras del mes de julio. Lo hizo con los títulos a seis y doce meses. En el primer caso, la rentabilidad se mantuvo casi inalterada, al subir del 2,37 % al 2,38 %, mientras que los segundos han experimentado un ligero descenso desde el 2,54 % de la puja de junio a un 2,50 %. Las Letras a tres y nueve meses tendrán próximamente su subasta, pero ahora mismo están en el 2,24 % y el 2,51 % en cada caso.

La subasta del martes demostró que hay un gran interés de los inversores por este instrumento financiero seguro, no en vano está avalado por el Estado. El Tesoro colocó en dicha jornada 5.616 millones, pero es que la demanda situó casi en el doble. En concreto, 10.143 millones, de los cuales la mayor parte correspondía a los títulos a doce meses (6.159 millones). La participación de los inversores particulares superó los 1.900 millones.

Porcentajes

Expertos consultados por el diario económico 'Expansión' aseguran que este producto se mantendrá en los porcentajes actuales durante el verano, en vista de que no parece probable que el Banco Central Europeo (BCE) vuelva a subir los tipos de interés tras el alza de un cuarto de punto, hasta el 2,25 %, aprobada en junio. La desescalada en la guerra de Irán es el principal motivo de esa esperada relajación en las decisiones de la entidad presidida por Christine Lagarde.

Ofertas bancarias en una imagen de archivo / Levante-EMV

Si el BCE es prudente en su política monetaria, los bancos aún lo son más a la hora de trasladar el precio del dinero a sus clientes cuando se trata de pagarles por esa custodia, mucho más en un momento en que no tienen necesidad de recurrir a una guerra por captar pasivo. De ahí que los grandes bancos de este país, que copan la mayor parte de la cuota de mercado, tengan ofertas poco atractivas, sobre todo si el cliente no se ubica en el espacio vip, y hay que dirigirse a bancos de internet o con poca penetración en España para lograr ofertas que igualen o superen a las Letras del Tesoro.

Banca on line

Es ahí donde entra el nivel de osadía del cliente. El portal financiero HelpMyCash ha elaborado un listado con los depósitos con mejores rentabilidades que hay en este mes de julio en el mercado. Todos ellos deben pagar, como mínimo, un 2,25% TAE, con lo que igualan la facilidad de depósito del BCE. El que más abona es un producto del Deutsche Bank, que llega al 3,25 %, aunque hay que ingresar un mínimo de 25.000 euros. Wizink llega al 2,85 % y Fjord Bank y Klarna, al 2,90 %. Wizink es una entidad digital española nacida en el seno del antiguo Banco Popular. El Fjord también es digital y tiene su sede en Lituania. Asimismo es on line el Klarna, aunque su origen en sueco.

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La banca española, como ha quedado dicho, no es pródiga en este tipo de productos y, en algunos casos, lo que hace es mezclarlos con otros para mejorar la rentabilidad. Por ejemplo, BBVA tiene uno que combina un depósito a plazo fijo con un fondo de inversión. Es el depósito combinado, pero llega al 0,65 % TAE. CaixaBank ofrece un depósito bonificado, que exige requisitos como tener la nómica o la pensión domiciliadas y disponer de un seguro de vida, que sube al 1,10 % TIN.