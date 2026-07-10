La selección española de fútbol duerme en sábanas de una empresa valenciana

El descanso de la selección de fútbol de España también ha recaído en una empresa valenciana y ha formado parte del escenario donde los jugadores descansaban antes de saltar al terreno de juego. Los textiles de la compañía Resuinsa equipan el JW Marriott Guadalajara, el hotel de cinco estrellas elegido por el combinado nacional durante su estancia en la ciudad mexicana.

Con presencia en 150 países y con más de 10.000 clientes, Resuinsa se ha consolidado como uno de los principales referentes internacionales en el desarrollo de textiles para el sector hotelero. De hecho, el JW Marriott Guadalajara destaca por su propuesta de lujo contemporáneo y por recibir habitualmente a clientes de alto nivel. Además, durante el Mundial de Fútbol, el hotel se ha convertido en un espacio más del campeonato, al albergar la concentración de la selección española antes de uno de los partidos más importantes de la fase de grupos.

Hotel JW Marriott Guadalajara, en una imagen reciente. / Levante-EMV

Además, México se ha consolidado como uno de los principales mercados internacionales para Resuinsa. La compañía, especializada en textiles para el sector hotelero, ha duplicado su actividad en el país desde 2021 y, al cierre del ejercicio 2025, el mercado mexicano representa ya el 10% de su facturación global. Actualmente, trabaja con más de 1.000 clientes en el país, lo que convierte a México en uno de los pilares de su estrategia de crecimiento internacional, además de ser uno de los mercados turísticos más importantes del mundo.

Cadenas hoteleras

"Para nosotros, formar parte de hoteles que operan al máximo nivel internacional supone el reconocimiento a muchos años de trabajo junto a la industria hotelera. Detrás de cada proyecto hay innovación, calidad y una apuesta constante por desarrollar soluciones textiles capaces de responder a los estándares más exigentes. Y a los clientes más exigentes como es la selección española de Fútbol", señala Félix Martí, CEO de Resuinsa.

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Felix Martí, CEO de Resuinsa / Loyola Pérez de Villegas Muñiz / LEV

La compañía valenciana, que cumple 50 años, trabaja desde hace décadas con cadenas hoteleras internacionales. Tras cerrar 2025 con una facturación superior a los 51 millones de euros, la empresa valenciana ha consolidado su posición como uno de los principales proveedores textiles para el sector hotelero. El 60% del negocio de Resuinsa procede del mercado nacional, donde mantiene una sólida implantación junto a hoteles independientes y grandes cadenas, mientras que el 40% corresponde a la exportación. América concentra el 62% de su actividad internacional, con una fuerte presencia en Latinoamérica y Estados Unidos, y el 38% restante se distribuye entre Europa, Oriente Medio y África.