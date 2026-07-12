La costa de la Marina Alta atrae a 127 de las ballenas más grandes del mundo este año

Un total de 127 rorcuales, también llamados ballenas de aleta, segundo animal más grande del planeta, han sido avistados frente a las costas de la Marina Alta en la campaña de investigación llevada a cabo por un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV) desde el pasado 25 de mayo y hasta el 6 de julio. El rorcual común es el segundo animal más grande del planeta, solo por detrás de la ballena azul. Es uno de los misticetos (ballenas) más frecuentes del mar Mediterráneo y cada primavera es relativamente habitual observar ejemplares frente a las costas españolas durante su migración. Se encuentra catalogado como “En peligro” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en esta región.

El equipo de la UPV ha podido fotidentificar mediante dron a más de 80 rorcuales, añadiendo más ejemplares al catálogo de esta especie. Además, se han podido obtener 6 muestras de soplo mediante técnicas no invasivas -con un dron equipado con una placa Petri en la que quedaban impregnados restos del soplo del animal tras su respiración. Gracias a estas muestras se podrá sexar los ejemplares, e incluso saber el estado hormonal de los mismos. Además, han podido detectar (gracias de nuevo al uso del dron) varias hembras con crías en migración activa, lo que supone un dato importante en la recuperación de la especie.

“Nuestro trabajo ayuda a comprender mejor la presencia, movimiento migratorio y comportamiento de este animal. La campaña de este año, sin duda alguna, ha sido un auténtico éxito: más rorcuales que nunca, más foto-identificaciones que nunca, y más crías detectadas que en ninguna otra campaña”, destaca Víctor Gallego, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV.

Horas de navegación

Como en campañas anteriores, el equipo de la UPV ha trabajado con dos investigadores en el mar y otros tantos en tierra. El equipo marino ha estado formado por Eduardo Belda, del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (IGIC), y Víctor Gallego, del ICTA. Ambos acumulan este año más de 30 jornadas de mar con una pequeña embarcación y 250 horas de navegación tras los pasos de los rorcuales desde finales de mayo a principios de julio.

“La conservación del rorcual común en el Mediterráneo trasciende la protección de una especie amenazada, ya que desempeña un papel clave la circulación de nutrientes y en la mitigación del cambio climático. La información que hemos obtenido nos permitirá conocer mejor la población de rorcual común y contribuir a su conservación” destaca Eduardo Belda, investigador del IGIC.

Mientras, el equipo de tierra ha estado formado por Xavi Giménez y Maria Giovanna. Apostados en el Cabo de San Antonio, su trabajo ha sido fundamental para la detección de ejemplares, ya que el 90% de los avistamientos se producen desde tierra, y luego es cuando el equipo en el mar entra al trabajo directo con el animal (determinación de rumbo y velocidad, número de ejemplares, foto identificación y toma de muestras). Su trabajo ha sido vital para el éxito de la campaña de este año, y las horas de espera y observación en el Cabo han dado sus frutos.

Detección de soplo

“Observar a los rorcuales desde tierra es una sensación increíble. La detección del soplo ('blow') desde los acantilados es el primer paso para el estudio del animal por parte del equipo de investigadores. Probablemente, la Marina Alta sea el mejor punto de Europa para la observación de ballenas desde costa, ya que con unos simples prismáticos puedes disfrutar de una observación única en el planeta”, señalan Xavi y María.

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Costa de Altea, en una imagen reciente. / UPV

Además, el equipo de la UPV destaca la colaboración de algunas entidades en los muestreos a lo largo de esta campaña, “ya que sin ellas nos hubiera sido posible monitorizar a tantos rorcuales esta temporada”: Marina el Portet (Dénia), Martin Germann, Héctor Villar, Cruz Roja Ondara, la subdirección general de Biodiversidad Terrestre y Marina del MITECO, Servicio de Vigilancia Marina (GVA), y el Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000 de la GVA, Wewhale “y todos los spotters que han ayudado en las labores de detección de ballenas durante esta temporada”.