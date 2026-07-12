Problema salvaje

Décadas de políticas equivocadas -jaleadas por el ecologismo radical y un animalismo más cerca de la fantasía de Disney que de la realidad cotidiana- han incrementado a cotas alarmantes el problema de la fauna salvaje. Ya no hablamos solo de los daños que provoca en la agricultura y la ganadería, que son cada vez más inasumibles. Es tal el exceso de animales silvestres que ya afecta también a nuestra salud. Además de las enfermedades que transmiten al ganado (sarna, gripe aviar, tuberculosis, brucelosis o peste porcina africana), la suma de campos abandonados y de mamíferos como jabalíes o conejos está generando una presencia nunca antes vista de garrapatas.

Hemos solicitado a la Conselleria de Sanidad que nos concrete la cifra de atenciones en ambulatorios y hospitales por picaduras de garrapatas, ya que ese balance nos permitiría calibrar la dimensión del asunto y recetar las soluciones necesarias. También vamos a empezar charlas en pueblos arroceros, a cargo de médicos de La Fe, que incluirán extracciones de sangre para ser más conscientes de la exposición real del colectivo a enfermedades contagiadas por garrapatas, mosquitos y el ‘mal de la rata’ (leptospirosis).

Después de un Botànic que menospreció el control de la superpoblación de especies silvestres, el gobierno de Juanfran Pérez Llorca ha empezado a cambiar el rumbo, poniendo en marcha líneas de ayudas a cazadores y la empresa pública Vaersa para batir y retirar jabalíes, así como a ayuntamientos para colocar jaulas-trampas. Pero es evidente que aún falta mucho por avanzar.

Tenemos el apoyo explícito de la Diputación de Valencia, con la que, además de potenciar la actividad cinegética y medidas preventivas, estamos estudiando vías legales para que los ayuntamientos obliguen a los propietarios de campos abandonados a mantenerlos limpios de maleza. Estamos a la espera de reunirnos conjuntamente con las Consellerias de Agricultura y Medio Ambiente para hacer un plan de choque importante, sin precedentes, y comenzar a hablar de que la Generalitat disponga de cazadores profesionales que estén disponibles para batidas requeridas al momento.

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Además, este problema no se circunscribe únicamente a la Comunitat, sino que es de ámbito nacional y europeo. Por ello resulta imprescindible que el Gobierno central y la Unión Europea corrijan las políticas ambientalistas extremistas que nos han llevado aquí y apliquen soluciones, con base científica y consensuadas con el sector agrario, que garanticen la salud y la calidad de vida de las personas.