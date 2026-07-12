Un quemador inteligente baja un 40 % el gasto de gas y un 30 % el del caldo de la paella

Reducir hasta un 40 % el consumo de gas y ahorrar un 30 % de caldo con un quemador inteligente y automatizado ha convertido a la empresa valenciana Nuevas Técnicas del Gas (NTGAS) en la ganadora de la Comunitat Valenciana de la quinta edición de los Premios Revoluciona, impulsados por BBVA y organizados por la Facultat d’Economia de la Universitat de València.

NTGAS por DigitalChefs ha desarrollado un innovador sistema de quemadores y paelleros digitales para cocinas profesionales que incorpora la transformación digital al proceso de elaboración de arroces. La solución permite automatizar y estandarizar gran parte de la cocción, facilitando un control mucho más preciso del calor, mejorando la productividad de los establecimientos y garantizando resultados homogéneos en cada elaboración.

El jurado ha reconocido el carácter innovador de la compañía y su capacidad para anticiparse a las necesidades del sector mediante soluciones que combinan digitalización, eficiencia energética y sostenibilidad.

Gracias a la incorporación de nuevos materiales de fundición certificados y al desarrollo de un sistema inteligente de gestión del calor, DigitalChefs permite reducir hasta un 40 % el consumo de gas y ahorrar alrededor de un 30 % de caldo, optimizando recursos sin renunciar a la calidad gastronómica ni a la tradición culinaria vinculada al arroz.

Ròtova

Con sede en Ròtova, Nuevas Técnicas del Gas está dirigida por los hermanos Héctor y David Pardo y acumula más de cuatro décadas desarrollando equipamiento profesional para el sector horeca. Su apuesta constante por la innovación y la calidad le ha permitido consolidar un crecimiento sostenido, generar empleo especializado y convertirse en un referente para los profesionales de la hostelería.

Héctor Pardo, cofundador y CFO de NTGAS, afirma que la empresa siempre ha entendido la innovación como una responsabilidad. Destaca que, como empresa familiar, industrial y valenciana, consideran que cada avance debe servir para mejorar el trabajo de los profesionales, hacer sus cocinas más eficientes y contribuir a un uso más responsable de los recursos.

En este sentido, asegura que DigitalChefs representa ese compromiso al unir tecnología, ahorro energético, precisión y respeto por una tradición gastronómica tan vinculada al territorio como el arroz. Asimismo, señala que recibir el Premio Revoluciona confirma que es posible crecer innovando, cuidando de las personas, del cliente y del medio ambiente.

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Premios revoluciona

Por su parte, José Manuel Mieres, director territorial de BBVA en el Este, subraya que los Premios Revoluciona buscan dar visibilidad a firmas que están transformando sus sectores desde la innovación y destaca que casos como el de Nuevas Técnicas del Gas demuestran que el talento, la tecnología y la sostenibilidad pueden convertirse en una auténtica ventaja competitiva para las pequeñas y medianas empresas.