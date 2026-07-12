El sector del vino fía su futuro a los jóvenes

El sector agrario apuesta por los jóvenes para garantizar el relevo generacional y asegurar el futuro del negocio vitivinícola. Esta estrategia, prioritaria en la Política Agrícola Común (PAC) y para el Ministerio de Agricultura, frena el envejecimiento del campo y fija población en las zonas rurales.

Por eso, en el reparto de nuevas plantaciones, el Gobierno ha atendido el 100 % de la superficie solicitada por jóvenes viticultores, lo que en 2026 ha acaparado la autorización de gran parte del cupo de nuevas hectáreas. Los jóvenes acceden a subvenciones más altas (hasta un 65 %) en programas de reestructuración y reconversión de viñedos, y cuentan con primas y pagos complementarios a la renta. Con todo, España limita este crecimiento anual al 0,1 % de la superficie total plantada -unas 903 hectáreas-, priorizando también, además de las que están en manos de jóvenes, las pequeñas explotaciones. Quiere asegurar el relevo generacional.

«Detrás de ese número hay una decisión de política agraria con consecuencias directas sobre el mercado de la tierra vitícola, sobre el relevo generacional en el campo y sobre la competitividad de uno de los sectores exportadores más potentes de la agricultura española», explica un análisis realizado por Plataforma Tierra-Cajamar Caja Rural.

La resolución comunicada a las comunidades autónomas el pasado 22 de junio de 2026 autorizando esas algo más de 900 hectáreas de nuevas plantaciones de viñedo, según la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE). Es el mecanismo que establece la normativa de la Unión Europea para garantizar un crecimiento «ordenado y sostenible del potencial productivo vitivinícola».

El número de bodegas se ha reducido para mejorar la gestión y la rentabilidad

Las comunidades autónomas tienen de plazo hasta el 1 de agosto para notificar las autorizaciones a los beneficiarios, que a partir de ese momento podrán proceder a la plantación efectiva en la campaña en curso.

Reparto poco homogéneo

Castilla-La Mancha lidera el reparto de nuevas plantaciones. La Comunitat Valenciana recibe muy pocas. La distribución geográfica de las citadas 903 hectáreas no es homogénea, pues Castilla-La Mancha concentra 653 hectáreas, más del 72 % del total nacional, lo que refleja el peso determinante de esta región en la viticultura española. Le siguen Cataluña con 67 hectáreas y Extremadura con 38 hectáreas. El resto del cupo se distribuye entre otras comunidades productoras, aunque la resolución no ha publicado aún el desglose completo por denominación de origen.

La hegemonía manchega no es nueva: la región alberga la mayor extensión vitícola del mundo bajo una sola denominación y sus viticultores tienen una presencia histórica en los procesos de autorización anuales. Sin embargo, el hecho de que más del 55 % de las nuevas hectáreas vayan a pequeñas y medianas explotaciones apunta a que la distribución interna no favorece exclusivamente a las grandes empresas vitivinícolas.

Precios de la tierra

Tal como constata el citado informe de ‘Plataforma Tierra’, conseguir una autorización de plantación es el primer paso, pero no el único coste al que se enfrenta un viticultor que quiere ampliar su explotación. La compra o el arrendamiento de la tierra supone una inversión que varía enormemente según la zona, el tipo de cultivo y las características agronómicas de la parcela.

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Según los datos del Ministerio de Agricultura recogidos en su Encuesta sobre Precios de la Tierra de Cultivo para 2024, el precio medio del viñedo de secano en España se situó en 15.147 euros por hectárea, mientras que el viñedo de regadío alcanzó los 18.802 euros por hectárea. Estas cifras sitúan al viñedo como un cultivo con un valor de mercado significativamente superior a la media agraria nacional.

Aunque históricamente el viñedo de regadío cotiza por encima del de secano -principalmente por su mayor productividad y estabilidad-, los datos de 2024 muestran una tendencia llamativa: el viñedo de regadío ha bajado un 5,7 % en un año en el que prácticamente todos los demás cultivos han subido. Esta es la caída más pronunciada de todo el mercado de tierras agrarias en 2024.

Los expertos apuntan a varios factores: la caída del consumo de vino en los mercados domésticos europeos, el exceso de oferta en algunas zonas productoras y la mayor incertidumbre climática asociada al riego en zonas con recursos hídricos bajo presión. Por el contrario, el viñedo de secano, con menores costes de implantación y una imagen de mayor autenticidad en los mercados ‘premium’, mantiene mejor su valor.

Para entender el lugar que ocupa el viñedo en el mercado de tierras, conviene ponerlo en perspectiva con otros cultivos de referencia. El viñedo se sitúa por encima de la media agraria nacional (10.248 €/ha en 2024), aunque a notable distancia de los cultivos intensivos bajo plástico, cuya capacidad de generación de renta por superficie no tiene parangón en la agricultura española convencional.

Explotación de viñedos dela DO Utiel-Requena. / Levante-EMV

Las diferencias regionales son enormes. En el extremo superior, Canarias lidera con 148.415 €/ha de media, un valor distorsionado por el precio excepcional del suelo dedicado a plataneras. Le sigue Murcia con 33.180 €/ha, impulsada por la horticultura de alto valor y los cítricos.

En la Comunitat Valenciana los campos orientados a naranjas alcanzan una media de 32.830 €/ha y los de mandarinos 32.490 €/ha. El precio por hectárea de limonero llega a los 53.500 €/ha. En el extremo contrario, Aragón (5.175 €/ha) y Castilla y León (5.115 €/ha) reflejan la realidad de extensas zonas de cereal de secano con rentabilidad limitada.

Costes de la viticultura

Más allá del valor de compraventa de la tierra, un viticultor que reciba una autorización en 2026 necesita conocer los costes reales de producción. La Organización Interprofesional del Vino de España actualizó en junio de 2026 su estudio sobre costes de producción de uva para vinificación, elaborado por la Universitat Politècnica de València con datos de la campaña 2024/2025.

La cifra central del informe: el coste medio total del viñedo en España es de 4.025 euros por hectárea y el coste medio por kilo de uva se sitúa en 0,64 euros. Sin embargo, la OIVE advierte explícitamente que estos promedios nacionales sirven como referencia general pero son insuficientes para tomar decisiones individuales. La muestra del estudio abarca 54 denominaciones de origen y 46 variedades, con una variabilidad enorme entre zonas.

Caída del consumo

Un asunto que preocupa de lleno al sector es la caída del consumo. La estimación de consumo nacional de vino cierra el interanual a mayo 2026 con una caída del -7,3%, hasta situarse en 9,05 millones de hectolitros (-709.431 hectolitros), según revela el último informe mensual del OIVE.

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Por otro lado, los datos del mes de mayo de 2026, muestran una producción total de vino y mosto acumulada, en los 10 primeros meses de la campaña 2025/26 de 33,1 millones de hectolitros (-10,2% o 3,8 millones de hectolitros menos). De esa cantidad, 28,9 millones de hectolitros correspondieron a producción de vino (-7,1%) y 4,2 millones de hectolitros a mosto (-27,3%). La fotografía empresarial tampoco invita al optimismo. España contaba a comienzos de 2025 con 3.868 bodegas, 57 menos que un año antes y 322 menos que en 2008. Algunas regiones históricas muestran retrocesos especialmente llamativos, como País Vasco, Castilla-La Mancha o La Rioja.