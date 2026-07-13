Dircom CVM reúne a directores generales y periodistas especializados para abordar el reto de comunicar los centros de datos

Dircom Comunitat Valenciana y Región de Murcia reúne en Valencia a directivos de los principales centros de datos de la Comunitat Valenciana, periodistas especializados de ámbito nacional y profesionales de la comunicación procedentes de distintos puntos de España para analizar uno de los grandes desafíos que afronta el sector: comunicar con mayor claridad el impacto económico, tecnológico y social de unas infraestructuras cada vez más presentes en el debate público.

La jornada deja una idea compartida: el desarrollo de los centros de datos no depende solo de la inversión o de la innovación tecnológica. También requiere una comunicación capaz de aportar contexto, combatir percepciones erróneas y favorecer un debate informado sobre el papel que desempeñan estas infraestructuras en la transformación digital.

Comunicar para generar confianza

En la primera mesa de diálogo han participado José Luis Gómez-Pardo, CEO de NIXVAL, y Sergio Riolobos, CEO de NxN Data Centers, bajo la moderación de Leyla Gallego, vocal de la Junta Directiva de Dircom Comunitat Valenciana y Región de Murcia.

El debate ha reflejado cómo los centros de datos han dejado de ser infraestructuras prácticamente invisibles para convertirse en un asunto de interés público. En este nuevo escenario, la comunicación adquiere un papel estratégico para acompañar el crecimiento del sector.

José Luis Gómez-Pardo ha defendido la necesidad de trasladar a la sociedad el impacto económico, tecnológico y social que generan estas infraestructuras, apoyándose en información rigurosa y datos objetivos para desmontar percepciones alejadas de la realidad.

Por su parte, Sergio Riolobos ha incidido en la importancia de acercar el funcionamiento de los centros de datos a la ciudadanía mediante un lenguaje más accesible y una mayor labor divulgativa que facilite comprender su contribución al desarrollo digital.

El papel de los medios

La mirada de los medios la han aportado Lucía Bonilla, directora de Data Center Market; Carlos del Castillo, periodista especializado en tecnología de elDiario.es; Arantxa Herranz, colaboradora de La Razón; y Alicia Medina, consultora de Medina Comunicación, bajo la moderación de Raquel Figueruelo, directora de Marketing en Alta Infrastructure.

Los participantes han coincidido en que comunicar un sector complejo no significa simplificarlo, sino ofrecer el contexto necesario para que la ciudadanía comprenda su impacto. También han destacado el valor de la especialización periodística para informar con rigor sobre una industria altamente técnica y han defendido una comunicación capaz de contextualizar el debate público, explicar la complejidad con un lenguaje accesible y construir un relato basado en la transparencia, la cercanía y la credibilidad.

Un reto compartido

La principal conclusión de la jornada es clara: el crecimiento de los centros de datos exige un esfuerzo conjunto por parte de empresas, medios de comunicación y profesionales del sector para mejorar el conocimiento que la sociedad tiene de estas infraestructuras. Solo desde una comunicación rigurosa, pedagógica y transparente resulta posible reforzar la confianza de la ciudadanía y favorecer un debate informado sobre un sector llamado a desempeñar un papel cada vez más relevante en la economía digital.

La jornada, organizada por Dircom Comunitat Valenciana y Región de Murcia con la colaboración de APD y SpainDC, ha tenido lugar en Las Naves de València. Durante la apertura institucional, la presidenta de Dircom CVM, Esther Castellano, ha recordado que "los centros de datos han dejado de ser un asunto tecnológico para convertirse en un asunto social" y defiende una comunicación capaz de "traducir la complejidad sin simplificar la realidad".