La empresa familiar da el salto a la escuela

Con el objetivo de despertar vocaciones empresariales y dar a conocer el papel de la empresa familiar en la economía y en la sociedad entre los más jóvenes, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) se ha sumado al proyecto educativo "Empresa Familiar en las aulas", enmarcado en la iniciativa nacional "El Fruto de los Valores". AVE ha llegado a más de 1.100 alumnos de 6º de primaria, 3º y 4º de la ESO, y 1º y 2º de bachillerato en Alicante, Castellón y Valencia.

El programa da conocer a los escolares el papel y relevancia de la empresa familiar en la economía y sociedad, sus valores y promover vocaciones emprendedoras y empresariales entre los más jóvenes. A través de charlas en las aulas por parte de las personas al frente de las empresas y visitas didácticas a las instalaciones y fábricas, los jóvenes han conocido de primera mano los distintos departamentos, las profesiones emergentes y los desafíos diarios de las compañías de la Comunitat Valenciana.

En esta edición, se han trasladado a las aulas: Francisco Alberola (Solions), Ignacio Alberola (La Española), Antonio Arias (Vectalia), Ignacio Bertolín (Grupo Bertolín), Araceli Císcar (Dacsa Group), Sara Díez (Vestel Ingenieros), María Durá (Pavycor), Mª José Félix (Helados Estiu), Myriam Gimeno (Nealis), Mª Pilar Gil (Grupo Gil Comes), Guillermo Lamsfus (Froozz), Lidia Llusar (Llusar), Conchita Lucas (Ediciones Plaza), José María Martínez (Simetría Grupo), Raúl Martín (Familia Martínez), Manuel Monfort (Transportes Monfort), José Navarro (Herbolario Navarro), Sergio Pérez (Fritoper), José Miguel Rosell (S2 Grupo), Javier Romeu (TIBA) y Francisco Segura (Grupo Segura).

Los centros educativos visitados han sido, en la provincia de Alicante, el Médico Pedro Herrero (Alicante) y el Santo Domingo Savio (Petrer); en la provincia de Castellón, el CEIP Ejército, el IES Bovalar, Madre Vedruna Sagrado Corazón y Quatre Camins, todos ellos en Castelló de la Plana, además del IES José Vilaplana (Vinaròs) y el CEIP Pío XII (Nules); y en la provincia de Valencia, el Colegio Parroquial Don José Lluch (Alboraia), el IES José María Parra (Alzira), Nuestra Señora del Carmen (Bétera), el CEIP Les Terretes (Torrent) y, en la ciudad de València, La Purísima, Marni, María Auxiliadora, Pureza de María-Grao, Sagrada Familia, Santiago Apóstol del Cabanyal, el IES Lluís Vives y el CEIP Serrería.

Cultura del esfuerzo

El proyecto transmite a los estudiantes que el éxito empresarial no es fruto del azar, sino de valores fuertemente arraigados como el esfuerzo, la constancia, el compromiso, la cercanía y la visión a largo plazo.

Esta experiencia inmersiva promueve el espíritu emprendedor y muestra la creación de empresas como una opción de futuro real y atractiva. Además, actúa como un puente de orientación laboral, mostrando opciones como la Formación Profesional (FP) y las carreras STEM como vías directas y muy demandadas por la realidad sociolaboral.

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Nueve de cada diez empresas

Para comprender la necesidad de esta iniciativa, es vital observar el entorno: el 91,1% de las empresas de la Comunitat Valenciana son familiares, aportando un 76,6% al PIB y generando el 84,7% del empleo de la región. Sin embargo, más allá de las cifras macroeconómicas, el programa pone el foco en la función social de la figura del empresario y la empresaria. A través de las sesiones, los alumnos han podido descubrir que detrás de una empresa siempre hay una historia con nombres y apellidos.