El futuro del desarrollo de software se escribe con calidad

La inteligencia artificial está transformando la manera en la que se concibe, construye y mantiene el software. Hoy es posible generar código, documentación o casos de prueba en cuestión de segundos. Sin embargo, esta aceleración plantea una pregunta decisiva para las empresas: ¿cómo desarrollar más rápido sin comprometer la calidad, la seguridad y la confianza?

La respuesta no reside únicamente en incorporar nuevas herramientas, sino en cambiar la forma de abordar el desarrollo. La calidad ya no puede entenderse como una comprobación final, realizada cuando el producto está prácticamente terminado. Debe construirse desde el primer requisito, acompañar cada decisión y mantenerse durante toda la vida del software.

Esta visión guía desde hace años el trabajo de ITI, centro tecnológico especializado en TIC, que ha convertido la calidad y la ingeniería del software en uno de sus principales ámbitos de especialización. Desde 1994, ITI desarrolla investigación aplicada y soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la competitividad de las empresas, con experiencia en la validación de sistemas de alta complejidad y software perteneciente a sectores en los que la fiabilidad resulta especialmente crítica.

Una visión que va más allá del testing

Hablar de calidad de software ya no significa únicamente localizar defectos o comprobar que una aplicación funciona según lo previsto. Supone crear las condiciones necesarias para prevenir problemas, reducir retrabajos y conseguir que el producto responda realmente a las necesidades del negocio y de sus usuarios.

Para ello, es necesario actuar en todo el ciclo de desarrollo. El proceso comienza mucho antes de escribir la primera línea de código: cuando se transforman las necesidades de negocio, el conocimiento de los equipos y la documentación disponible en requisitos claros, criterios de aceptación y prioridades compartidas.

Continúa durante el diseño y la programación, donde la inteligencia artificial puede asistir a los profesionales, automatizar tareas y acelerar la generación de código. Pero esa velocidad solo aporta valor cuando se trabaja con contexto, estándares, supervisión y mecanismos capaces de asegurar la coherencia de lo que se construye.

Las pruebas deben integrarse de manera continua para proporcionar evidencias objetivas, anticipar riesgos y facilitar la toma de decisiones. Y una vez que el software llega a producción, la información procedente de los despliegues, las métricas y el comportamiento real del sistema debe convertirse en aprendizaje para seguir mejorándolo.

De este modo, requisitos, desarrollo, testing, despliegue y operación dejan de ser fases aisladas. Se conectan mediante un proceso continuo, trazable y gobernado, en el que cada iteración permite avanzar con mayor conocimiento y control.

Esta concepción coincide con la apuesta de ITI por asegurar la calidad en todas las etapas del ciclo de vida del software, seleccionando los procesos, técnicas de prueba y herramientas más adecuados para cada empresa, proyecto y nivel de exigencia.

ITIrails: conectar todo el ciclo de desarrollo

Esta visión se materializa en ITIrails, la última propuesta de ITI para acompañar a las empresas en la transformación de sus procesos de desarrollo de software mediante inteligencia artificial, automatización, calidad y conocimiento experto.

ITIrails conecta las diferentes etapas del ciclo de vida para evitar que requisitos, código, pruebas y operación funcionen como compartimentos independientes. Su planteamiento permite transformar necesidades y documentación en un backlog más claro y accionable, asistir a los equipos durante el desarrollo, reforzar la generación y gestión de pruebas y convertir la información procedente de producción en aprendizaje para las siguientes iteraciones.

ITIrails es la última propuesta de ITI para acompañar a las empresas en la transformación de sus procesos de desarrollo de software con la IA. / LEV-EMV

El objetivo no es introducir inteligencia artificial de forma aislada ni sustituir el criterio de los profesionales, sino ayudar a que los equipos trabajen con mayor capacidad, coherencia y autonomía. La tecnología se integra dentro de un marco de método, trazabilidad, gobierno y control, adaptado a la arquitectura, las herramientas y los estándares de cada organización.

Este enfoque combina tecnología con acompañamiento, capacitación y transferencia de conocimiento. Porque mejorar el desarrollo de software no consiste únicamente en implantar una herramienta, sino en conseguir que las personas puedan incorporarla a sus procesos, entender sus resultados y evolucionar el sistema de manera continuada.

ITIrails representa así una evolución natural de la trayectoria de ITI en calidad de software: pasar de validar productos concretos a ayudar a las organizaciones a construir la calidad durante todo el proceso.

Calidad para competir, no solo para evitar fallos

El impacto de la calidad va más allá del ámbito tecnológico. Un defecto detectado tarde puede provocar retrasos, multiplicar los costes de corrección, deteriorar la experiencia de usuario o comprometer la confianza de clientes y equipos.

Por el contrario, integrar la calidad desde el comienzo permite reducir incertidumbre, priorizar mejor, acelerar la entrega de valor y construir productos más mantenibles y preparados para evolucionar. No se trata de frenar el desarrollo, sino de evitar que la velocidad conduzca en la dirección equivocada.

En un contexto marcado por la presión para lanzar nuevas funcionalidades y por la rápida adopción de la inteligencia artificial, esta capacidad se convierte en una ventaja competitiva. Desarrollar deprisa ya no será suficiente. Las organizaciones deberán demostrar que sus soluciones funcionan, resisten, cumplen con lo esperado y pueden adaptarse sin perder el control.

La responsabilidad tampoco recae exclusivamente en el equipo de testing. La calidad pertenece a todas las personas que intervienen en el producto: quienes definen la necesidad, diseñan la solución, desarrollan el código, realizan las pruebas, despliegan el sistema y analizan su funcionamiento.

La inteligencia artificial también necesita ser probada

La inteligencia artificial amplía las posibilidades de los equipos de software, pero también introduce nuevos desafíos. Sus resultados pueden ser brillantes en determinados contextos e inconsistentes en otros. La calidad de las respuestas depende de los datos, las instrucciones, el conocimiento disponible y los mecanismos de control establecidos.

Por eso, la supervisión humana, la validación y la trazabilidad adquieren todavía más relevancia. Probar no significa desconfiar de la tecnología, sino comprobar que responde como debe cuando entra en contacto con situaciones reales.

Este es el punto de partida de la nueva imagen de VLCTESTING 2026. Bajo el concepto “TEST LA VIE”, el festival reivindica el testing como el primer latido de una idea: el momento en el que deja de ser una posibilidad y empieza a demostrar que puede funcionar, aprender, mejorar y aportar valor a las personas.

Valencia vuelve a convertirse en la capital de la calidad del software

Esta apuesta tendrá su principal punto de encuentro los próximos 27 y 28 de octubre, con una nueva edición de VLCTESTING, el mayor festival de testeo de software de España organizado por ITI.

El encuentro nació en 2011 como una iniciativa especializada celebrada en las propias instalaciones del centro tecnológico. Quince ediciones después, se ha convertido en una cita de referencia para profesionales de la calidad, responsables tecnológicos, desarrolladores, empresas y equipos que buscan mejorar sus procesos, metodologías y herramientas.

La primera jornada se celebrará presencialmente el 27 de octubre en La Rambleta, Valencia, y combinará ponencias, sesiones paralelas, espacios de networking y un afterparty concebido para continuar compartiendo experiencias en un ambiente diferente. El 28 de octubre, el festival continuará en formato online, ampliando el acceso a contenidos relacionados con las últimas tendencias en calidad y testeo de software.

Anterior edición del VLCTESTING. / T. D.

VLCTESTING suma ya 15 ediciones, 25 ponencias y 1.100 asistentes, según los datos recogidos por la organización. A través de experiencias reales y profesionales de referencia, el encuentro muestra innovaciones y buenas prácticas orientadas a aumentar la competitividad, reducir costes y fortalecer la confianza de clientes y usuarios.

Pero VLCTESTING es también el resultado de una trayectoria. Representa la voluntad de ITI de compartir conocimiento, generar comunidad y acercar a las empresas una visión de la calidad que ha evolucionado al mismo ritmo que el propio software.

De las ideas que prometen a las soluciones que funcionan

En la era de la inteligencia artificial, las posibilidades parecen ilimitadas. Sin embargo, una solución no genera impacto por el mero hecho de poder ser creada. Necesita responder a una necesidad, integrarse en un entorno real, superar las pruebas y demostrar que puede evolucionar de forma segura.

VLCTESTING 2026 celebrará precisamente a quienes trabajan para conseguirlo: profesionales que prueban, cuestionan, aprenden, repiten y validan antes de aprobar. Personas capaces de aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías sin renunciar al criterio, al método y a la responsabilidad.

Porque innovar permite imaginar el futuro. Pero es la calidad la que permite construirlo.

Las entradas para la jornada presencial de VLCTESTING 2026 ya están disponibles. La organización mantiene actualmente un 40 % de descuento hasta el 31 de julio, mientras que la inscripción para seguir la segunda jornada online es financiada al 100 %.