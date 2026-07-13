Los grandes puertos extienden las autopistas ferroviarias por toda España

La red de autopistas ferroviarias en los grandes puertos de España se encuentra en plena expansión, combinando corredores ya operativos con proyectos en distintas fases de desarrollo estratégico. El último que acabamos de conocer es el que recientemente ha anunciado TransItalia, que planifica ampliar su modelo multimodal desde València (a través del trazado Sagunt-Teruel-Zaragoza) hasta los nudos de Júndiz y Noáin, fortaleciendo así el corredor hacia el País Vasco, Navarra y Europa.

Pero no es el único corredor. Valenciaport, desde julio de 2024, dispone de la primera autopista ferroviaria operativa en red que conecta la dársena valenciana con la terminal de Madrid-Abroñigal. Además, funciona como corredor internacional hacia el país vecino, Portugal, a través de la vía con Mérida.

El operador de infraestructuras Adif maneja al menos 15 proyectos de autopistas ferroviarias, en distintas fases de avance y ejecución. En la red convencional hay proyectos en marcha y otros en evaluación socioeconómica, mientras que en la red de ancho estándar existe uno operativo (Barcelona-Le Pertús), otro pendiente de obras (Vitoria-Irún) y dos más en fase evaluación (los que conectarán Murcia y Tarragona con Le Pertús).

Así están las autopista ferroviarias en España. / Levante-EMV

El puerto de Algeciras también ha puesto en marcha una de las autopistas ferroviarias de mayor longitud de España, uniendo este emplazamiento andaluz con la terminal ‘Plaza’ en Zaragoza. Es la autopista que mayor interés suscita y la de mayor longitud. Sus 1.048 kilómetros de trazado conectarán el puerto de Algeciras con la terminal ‘Plaza’ de Zaragoza, sirviendo de nexo entre Europa y Marruecos.

La previsión es que 48.000 camiones con capacidad para transportar 30 semirremolques unan ambos destinos. Para conseguir este trasvase , Adif invierte casi 500 millones de euros en mejorar la infraestructura, desde la ampliación de túneles hasta la construcción de pasos superiores y apartaderos de 750 metros. Además, las actuaciones contemplan la renovación de las vías y del sistema eléctrico y de señalización.

En Cataluña

Por otro lado, en el puerto de Tarragona, Adif ha licitado los proyectos para adaptar el trazado que conectará el puerto y nodo de este recinto con Barcelona y Francia, además de unirlo con Zaragoza. Es la autopista ferroviaria con mayor demanda de la red, ya que será el punto de unión de los principales nodos de producción y consumo del país. Este itinerario prolongará la autopista Algeciras-Zaragoza hasta la fachada noreste, configurando un eje sur-noreste que permitirá servicios en los itinerarios desde Algeciras, Huelva y Vitoria con Tarragona y Barcelona, al aprovechar los tráficos que llegan a España por autopistas del mar a través de los puertos.

En Andalucía, el puerto de Huelva acomete ampliaciones en el muelle sur para acoger una futura autopista ferroviaria que conectará el puerto con Madrid y Zaragoza. Por su parte, la Autoridad Portuaria de Santander impulsa activamente un corredor verde ferroviario que conectará el puerto directamente con Madrid.

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Las autopistas ferroviarias representan un importante ahorro, tanto en costes externos (en carretera son 7 veces superiores al ferrocarril), como en emisiones de gases de efecto invernadero, casi 5 veces superiores. La menor presencia de camiones en las carreteras contribuirá, además, a reducir la contaminación, el ruido y la congestión y a mejorar la seguridad vial.