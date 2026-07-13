Los pisos de obra nueva cuestan más del doble en toda el área metropolitana que antes de la pandemia

Los pisos de obra nueva cuestan en València y su área metropolitana más del doble que antes de la pandemia (año 2020). El Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV) alerta de que un piso en el Cap i Casal ya es más caro que en Róterdam e igual que en Bruselas a pesar de las diferencias salariales. Detrás del subidón de precios está la apuesta de los promotores por comercializar las viviendas entre personas con alto poder adquisitivo.

La segunda mano también está disparada pese al frenazo de las ventas. La tasadora Gesvalt ha constatado que el precio de los pisos ha subido un 13,7 % en el último año en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Comprar una vivienda de 90 metros cuadrados cuesta ahora 18.540 euros más que hace un año. En paralelo, las compras cayeron un 12,5 % en mayo respecto al mismo periodo del año pasado, según el Colegio de Registradores de la Propiedad.

El Observatorio de la Vivienda ha comprobado que en València solo hay disponibles ahora mismo 188 pisos de obra nueva y en el área metropolitana se ofertan 382. La situación es especialmente crítica en el Cap i Casal donde el precio ha registrado un incremento interanual del 20 % en el segundo trimestre de este año.

Vivienda de lujo

Los promotores apuestan por hacer vivienda de lujo en València porque no les salen los números para promover pisos protegidos. La VPO tiene un coste para el comprador de 2.400 euros el metro cuadrado y la de renta libre en la capital se ha disparado hasta los 4.530 euros, según el último análisis del Observatorio de la Vivienda. Este precio excluye a la mayoría de la clase media de la posibilidad de comprar.

Un ejemplo de este tipo de promociones con precios prohibitivos para una parte importante de las familias valencianas es la que acaba de comercializar Avantespacia. La promoción de obra nueva se llama Parc Central II y los precios de los inmuebles de dos habitaciones parten de 540.000 euros. Los de tres cuartos valen 620.000 euros.

El informe del Observatorio de la Vivienda de la UPV revela que el metro cuadrado de un piso de obra nueva en el Cap i Casal ha pasado de costar 1.915 euros en el tercer trimestre de 2019 (tres meses antes de la pandemia) a 4.530 euros. En el área metropolitana, el metro cuadrado de los pisos nuevos ha pasado de 1.656 euros a 3.535 euros en l'Horta Nord (un 113 % más) y de 1.208 a 2.984 en l'Horta Sud (un 147 % más). Esto ha provocado que en Torrent el metro cuadrado de un piso de obra nueva esté a 3.137 euros.

Segunda mano

Por otra parte, el precio de los pisos de segunda mano en la Comunitat Valenciana continúa su escalada pese a que no se venden (los contactos para comprar han caído un 25 % en el primer trimestre de 2026). Según el análisis de la tasadora Gesvalt, el precio medio de la vivienda en la Comunitat Valenciana se sitúa en 1.707 euros el metro cuadrado, tras experimentar un incremento interanual del 13,7% respecto al mismo periodo de 2025.

Adquirir una vivienda tipo de 90 metros cuadrados en la Comunitat Valenciana supone una inversión media de 153.630 euros, lo que representa un aumento de 18.540 euros respecto a hace un año.

La media autonómica se mantiene por debajo de la nacional, que se sitúa en 2.041 euros el metro cuadrado. Valencia destaca con el mayor incremento anual (18,1%) y un precio medio de 1.732 euros el metro cuadrado, seguida de Alicante (1.903 €/m² y 9,4%) y Castellón (1.325 €/m² y 13,8%).

Edificios de viviendas en el centro de València en una imagen captada desde la Torre de Francia. / GERMAN CABALLERO

Alquiler

En el mercado de alquiler, la Comunitat Valenciana alcanza una media de 12,45 euros el metro cuadrado, tras un incremento interanual del 7,1 %. Valencia lidera este segmento con un alquiler medio de 14,48 euros el metro cuadrado (4,8 %), seguida de Alicante (13,65 euros el metro cuadrado y 9,3 %) y Castellón (9,89 euros el metro cuadrado y 7,6 %).

Problema estructural

El último informe del Observatorio de la Vivienda subraya que esta tensión tiene una causa estructural: el crecimiento demográfico y la formación de nuevos hogares avanzan a un ritmo que la producción residencial no está siendo capaz de absorber. La Comunitat Valenciana ha pasado de 4,96 millones de habitantes en 2016 a 5.549.539 habitantes en abril de 2026, incorporando en apenas una década cerca de 590.000 nuevos residentes. Además, las proyecciones apuntan a que podría situarse en el entorno de los 6,3 millones de habitantes en 2039.

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Faltan pisos

A esta presión se suma el déficit de vivienda advertido por el Banco de España. Entre 2021 y 2025, España habría acumulado un déficit cercano a 750.000 viviendas por la diferencia entre los nuevos hogares creados y las viviendas terminadas. Solo en 2025 se formaron alrededor de 240.000 nuevos hogares, frente a las 92.000 viviendas finalizadas.