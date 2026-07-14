AUTOMOCIÓN
El fabricante chino de coches Chery elige Alfafar para instalar su central operativa en la Comunitat Valenciana
La compañía venderá vehículos de uno de los mayores fabricantes del gigante asiático
Chery Group, uno de los mayores fabricantes de automóviles de China, instalará su central operativa en la Comunitat Valenciana dentro del término municipal de Alfafar. Este acuerdo convertirá a Alfafar en sede del primer concesionario de la Comunitat Valenciana en comercializar la marca Lepas, una de las firmas del grupo chino que hasta ahora no había desembarcado en el mercado español.
El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, y el concejal de Zona Comercial, Arcadio del Real, mantuvieron este pasado lunes una reunión con representantes del grupo para avanzar en la instalación de la central operativa, informa el consistorio.
Al encuentro, celebrado en dependencias municipales, asistieron Edison Zhao, director de Desarrollo de Red de Chery Group; Marcos Sevilla, director comercial de Chery Group, y Víctor Moll, presidente de Moll Motor, empresa que actuará como concesionario de la marca en la ciudad.
Impulso comercial
Para el alcalde, la llegada de Chery supone "un impulso para la zona comercial de Alfafar, que sigue consolidándose como un referente en el sector de la automoción a nivel autonómico". Adsuara subrayó que este tipo de inversiones "generan empleo, dinamizan la actividad económica local y refuerzan la proyección de Alfafar más allá de nuestras fronteras municipales".
Por su parte, el concejal de Zona Comercial calificó el acuerdo como "una magnífica noticia para el tejido comercial del municipio", al tiempo que reiteró el compromiso del Ayuntamiento de seguir facilitando la instalación de nuevas empresas que apuesten por Alfafar como "punto estratégico en la región".
Desde el Ayuntamiento de Alfafar se trasladó a los representantes de Chery Group y Moll Motor toda la colaboración institucional necesaria para agilizar los trámites correspondientes a esta nueva implantación, "cuya apertura contribuirá a reforzar la posición de Alfafar como polo de atracción comercial en el área metropolitana de Valencia".
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