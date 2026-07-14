Pisos de obra nueva a 20 minutos de València por poco más de 100.000 euros

La empresa PropHero comercializa por poco más de 100.000 euros viviendas en un edificio con garaje, piscina y jardín infantil en Almussafes. Los pisos parten de 127.000 euros y el inicio de las obras está previsto para finales de este año.

El proyecto se llama Samsara IV y consiste en un edificio de 73 viviendas de obra nueva con garaje que se levantará en una zona ya consolidada del casco urbano de Almussafes. Los inmuebles incorporarán aerotermia y un sistema de fachada termoacústico, lo que se traducirá en una alta eficiencia energética.

La comercialización, que se llevará a cabo de forma exclusiva por PropHero, contempla zonas comunes como piscina, solárium, área deportiva y jardín infantil. El proyecto cuenta ya con el estudio geotécnico del solar realizado y tramita la licencia de obras a través de la Entidad Colaboradora Urbanística Valenciana (Ecuv), con una resolución estimada para noviembre de 2026. El inicio de la construcción está previsto para diciembre de este mismo año.

Crecimiento

Almussafes, municipio de algo más de 9.000 habitantes en la comarca de la Ribera, vive un momento de crecimiento acelerado. Ha sumado alrededor de 600 nuevos vecinos en los últimos meses, tras un año marcado por la incertidumbre en el sector industrial. El principal empleador de la zona, la planta de Ford, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo modelo, lo que ha devuelto el optimismo económico a la localidad. Según declaraciones del propio Ayuntamiento, la tasa de paro se sitúa en el 7 %, casi en pleno empleo técnico, y el consistorio mantiene una línea de subvenciones de hasta 4.000 euros para empresas que realicen contrataciones indefinidas a vecinos del municipio.

Vista de Almussafes. / Levante-EMV

Ese repunte demográfico y laboral, sin embargo, no ha ido acompañado de una oferta de vivienda suficiente. Actualmente en los principales portales inmobiliarios sólo se encuentran dos viviendas disponibles para alquilar y apenas 20 a la venta. En estas mismas páginas, no hay ninguna vivienda de obra nueva en venta en Almussafes, y el precio del alquiler ha subido cerca de un 15 % en el último año y un 73,8 % en los últimos tres, según datos de la empresa de inversión inmobiliaria PropHero.

"El mercado inmobiliario en estos momentos está colapsado. Hay dos proyectos de obra nueva en marcha, pero se necesita más", señala el alcalde de Almussafes, Toni González.

Para Toni González, la solución pasa por incrementar la construcción residencial. “Si viene más construcción, yo creo que eso ayudará a que los precios también se estabilicen”, afirma el alcalde, que ha pedido explícitamente más inversión en promoción inmobiliaria en el municipio: “Cuanto más se pueda invertir en promoción inmobiliaria en Almussafes, mejor, porque así intentaremos estabilizar los precios”.

Promoción Samsara IV / Levante-EMV

Potencial de Almussafes

El alcalde defiende que Almussafes reúne las condiciones para absorber ese crecimiento residencial. “Tenemos todo tipo de servicios: pabellón municipal, las piscinas, el hogar de los jubilados, el polideportivo municipal, muchísima accesibilidad”, añade. A ello se suma, según el regidor, la solidez de las finanzas locales: “Gracias al saneamiento económico que hemos lanzado desde el Ayuntamiento de Almussafes, podemos mantener esta estructura y podemos mantener este tipo de subvenciones”, asegura.

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El propio alcalde apunta además a que el crecimiento económico del municipio podría no limitarse a Ford: “Tenemos esperanzas también de que pueda haber inversores de otras marcas en el municipio, con lo cual, va a haber empleo”, ha declarado, en referencia al efecto de arrastre que la ampliación del puerto de València y la actividad industrial de la zona podrían tener sobre la llegada de nuevas empresas.