Estos son los servicios mínimos en la huelga de Renfe para este miércoles

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido los servicios mínimos ante la huelga convocada el próximo 15 de julio por el sindicato minoritario Sindicato Ferroviario (SF-Intersindical) en el Grupo Renfe en todos los centros de trabajo de todo el Estado y para todas los trabajadores. El Sindicato Ferroviario denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 entre Transportes y la representación de los trabajadores, así como la falta de garantías laborales en el proceso de búsqueda de un socio estratégico para Renfe Mercancías.

Los servicios mínimos establecidos son los siguientes. En trenes de Cercanías se establecen servicios mínimos en función de diferentes franjas horarias: en hora punta el 75% del servicio actual y, en el resto del día, el 50% del servicio actual.

En trenes de Media Distancia se establece una media de 66% de los servicios habituales. Así, se asegura la circulación de 426 de los 650 trenes del día. El resto, 224, dependerá del seguimiento de la huelga.

En trenes de Alta Velocidad/Larga Distancia funcionarán el 73% de los servicios habituales. Así, se asegura la circulación de 249 trenes de los 343 previstos durante el día. El resto, 94, dependerá del seguimiento de la huelga.

Movilidad

De esta forma, estos porcentajes de servicios quedan garantizados para asegurar la movilidad ferroviaria en nuestro país. Los posibles paros afectarán al resto de servicios hasta llegar al 100 % de estos porcentajes.

Según el Ministerio, durante la anterior convocatoria de huelga del mismo sindicato, el pasado 29 de junio, alcanzó un seguimiento global de la plantilla del 1,83 %, por lo que el servicio de Renfe pudo operarse con normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria.

Lista del Ministerio de Transportes

La resolución de servicios mínimos identifica individualmente los trenes protegidos durante el paro. El listado recoge el número del tren, la hora de salida, la hora de llegada y el recorrido, lo que permite a los viajeros comprobar si su servicio figura entre las circulaciones garantizadas.

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La tabla incorporada en esta noticia reúne los trenes de Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia que aparecen en el anexo oficial de Transportes. Los viajeros pueden utilizar el buscador para localizar su tren mediante el número de servicio, la ciudad de origen, el destino o el recorrido.