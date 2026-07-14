Sondeo GESOP | El 76% de los españoles, a favor de pagar impuestos para tener unos servicios públicos de calidad

Pagar impuestos exige rascarse el bolsillo pero es condición indispensable para que la ciudadanía disfrute de unos servicios públicos de calidad. Y es que los españoles asumen con pocas dudas y mucho consenso el sacrificio que les exige Hacienda para luego pagar hospitales, colegios, carreteras o las dotaciones de bomberos que este verano se están multiplicando para apagar incendios. Hasta el punto de que el 76,5% de los participantes de la Encuesta Política de España elaborada por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica tienen claro que los impuestos contribuyen a tener unos servicios públicos de calidad.

Esa máxima -que es vista como sentido común en Europa pero puede escandalizar en latitudes como la estadounidense- es transversal en la sociedad española. Con algunos matices y a diferencia de otras cuestiones, la comparten hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, residente de pequeños municipios y vecinos de las grandes urbes. Dónde más oscilaciones muestra es entre signos políticos, si bien no hay ni uno que esté hoy representado en el Congreso de los Diputados que cuente con más electores en contra de los impuestos que a favor.

Imagen que representa los impuestos

Los votantes de Vox, un partido que va prometiendo grandes recortes de impuestos, son os más divididos. Pero, incluso en ese escenario, un 51,1% está a favor de la afirmación "Los impuestos contribuyen a tener unos servicios públicos de calidad", frente a un 46,7% en contra (el resto o no sabe o no contesta). Entre los que recuerdan haber votado al PP en los últimos comicios, la aceptación de los tributos como condición 'sine qua non' del Estado del Bienestar es mayor: el 62,6% está a favor, frente al 34,2% que está en contra.

En el flanco derecho hay una guerra abierta para presentarse como la oposición más dura con el Gobierno, si bien en el caso de los 'populares', sus votantes no son tan partidarios de un recorte generalizado de tributos si ello acaba repercutiendo en menos recursos para las administraciones, es decir, peores servicios públicos.

Entre las fuerzas sobernaistas catalanas, pese a las diferencias en público que puedan tener sus dirigentes en algunas carpetas fiscales, hay ciertas similitudes entre los votantes de ERC y de Junts. El 74,4% de los republicanos, dos puntos por debajo de la media, está a favor de pagar impuestos; frente al 67% de los posconvergentes. Una diferencia escasa, sobre todo si se compara con otras fuerzas consideradas de izquierdas en el eje social. Y es que el 89,6% de los votantes del PSOE responden sí a esa pregunta, 15 puntos por encima. En el caso de Sumar, la diferencia es de más de 20 puntos, con un 95,5% del electorado a favor.