El absentismo laboral cuesta 5.424 millones anuales a las empresas valencianas y afecta al 7,2 % de la jornada

El absentismo laboral cuesta 5.424 millones anuales a las empresas de la Comunitat Valenciana. Este es el resultado de un informe elaborado por The Adecco Group Institute, que publica la decimoquinta edición del 'Informe Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo'. En 2025 la tasa media de ausencias en el trabajo alcanzó el 7,6% de las horas pactadas en España (porcentaje similar al de la Comunitat Valenciana, que fue del 7,2%), lo que supone un máximo histórico de la serie y 0,34 puntos porcentuales por encima de 2024.

Esta semana pasada el presidente de la patronal autonómica CEV, Vicente Lafuente, ha instado a reducir el absentismo laboral "con más medios para la Seguridad Social y las mutuas". Además, CC OO-PV y UGT-PV criticaron al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y aseguraron que el incremento de las bajas no responde a fraudes; ni debe confundirse incapacidad temporal (IT) con absentismo laboral. Traducido a euros, el absentismo costó a la economía española 59.109 millones de euros el pasado año. La cifra crece un 11,7% sobre 2024 y casi duplica la de 2019 (30.171 millones), reflejando tanto el aumento de la tasa como el encarecimiento del coste laboral. Por todo ello, el informe constata que España afronta 2026 con el absentismo en niveles históricamente elevados, como también se podrá ver en el avance del primer trimestre de 2026.

Los trastornos mentales han provocado una subida del absentismo laboral en los últimos años en España / Levante-EMV

Para Carlos Arcas, director de The Adecco Group Institute, "el problema del absentismo requiere mirar más allá de las bajas laborales pues son muchas las causas profundas detrás de esta alta tasa". En ese sentido, destaca el envejecimiento de la población activa como algo estructural y no coyuntural, el cuidado de la salud mental de manera reactiva y no preventiva, así como una mayor duración de los procesos de incapacidad temporal por la presión sanitaria creciente. Y advierte sobre saturación de la atención primaria, las listas de espera mayores, la persistencia de condiciones físicas exigentes en determinados sectores y una "coordinación insuficiente entre sistema sanitario, mutuas y empresas".

Por autonomías

Por territorios, País Vasco, Canarias y Cantabria registraron las tasas más altas de absentismo en 2025, todas ellas con un 9,6% de media. En términos interanuales, el mayor incremento entre estas tres comunidades se produjo en Cantabria (1,3%), seguida de Canarias (0,6%), y País Vasco (0,2%). En el extremo opuesto se sitúan Baleares, con la tasa más baja, aunque crece ligeramente, del 6,2%, seguida de Madrid, con un 6,6%, y La Rioja, con un 6,7%. Tras ellas se situó la Comunitat Valenciana, con la cuarta tasa más reducida del conjunto autonómico, del 7,2%, a pesar de crecer 0,3 puntos porcentuales interanuales.

El XV informe anual 'Adecco sobre Empresa Saludable y gestión del absentismo' recoge un avance de la evolución del absentismo durante el primer trimestre basado en la 'Encuesta de Coste Laboral' que publica trimestralmente el INE (pendiente de la publicación de los datos oficiales de la Seguridad Social, el INSS y las Mutuas, y que conforman la tasa de absentismo real y que estarán disponibles en las próximas semanas).

Por sectores

El análisis por sectores confirma que en 2025 la industria es la actividad con mayor tasa de absentismo laboral en España con un 8,18%, seguida por los servicios, con un 7,62%, y, a cierta distancia, por la construcción, con un 6,25%. Los tres sectores registran aumentos respecto a 2024: +0,34 puntos porcentuales en la industria, +0,33 p.p. en los servicios y +0,43 p.p. en la construcción, en línea con el incremento del conjunto nacional, que pasa del 7,27% al 7,61%. Por divisiones de actividad, la tasa más elevada se dio en actividades postales y de correos, con un 13%. Le siguieron servicios de edificios y jardinería (12,5%) y actividades de juego y apuestas (12,2%). En el lado opuesto, las menores tasas se registraron en actividades relacionadas con el empleo» con un 3%, y en actividades jurídicas y de contabilidad, con un 3,7%.

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