Air Nostrum amplía su oferta en vuelos y plazas en la temporada alta del verano

Air Nostrum, aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, refuerza durante la temporada alta de este verano su programación con una amplia oferta de rutas especiales entre el 17 de julio y finales de agosto. La compañía valenciana incrementará frecuencias, pondrá en marcha nuevas conexiones y reforzará servicios en Baleares, Melilla, Canarias, la Península y varios destinos internacionales para facilitar la movilidad durante las semanas de mayor demanda turística.

Según la empresa que preside Carlos Bertomeu, el programa especial de verano contempla más de una veintena de rutas con incrementos de capacidad y varias novedades destacadas. Entre ellas sobresalen las nuevas conexiones entre Almería y Santander y Melilla con València, que se incorporan a la oferta estival de la compañía. Con este programa especial de verano, Air Nostrum vuelve a apostar por reforzar la conectividad de los destinos turísticos españoles, facilitando los desplazamientos vacacionales y ampliando las opciones de viaje tanto para residentes como para visitantes durante los meses de máxima actividad del año.

Baleares

Además, las Baleares vuelven a concentrar una parte muy importante de la programación estival de Air Nostrum. Mallorca ha estrenado este verano las conexiones con Girona, desde el pasado 4 de julio con hasta dos frecuencias semanales, y con Logroño, que comenzará el 21 de julio también con dos vuelos por semana. Además, el aeropuerto de Palma refuerza su conectividad con la Península a través de las rutas con Vigo, que operará cinco frecuencias semanales desde el 18 de julio, y con Valladolid, con cuatro frecuencias semanales desde el 17 de julio.

En Ibiza destacan los importantes refuerzos internacionales. La conexión con Niza pasará a operarse diariamente desde el 17 de julio y contará con doble frecuencia los sábados, mientras que la ruta con Ginebra volverá a formar parte de la programación veraniega a partir del 18 de julio con una frecuencia semanal los sábados.

La isla pitiusa también amplía su conectividad nacional con la recuperación de la ruta con Lleida, que comenzará a operar el 24 de julio con dos frecuencias semanales. Por su parte, Menorca recupera también la conexión con Lleida desde el 24 de julio, consolidando así la oferta de enlaces directos entre Baleares y Cataluña, especialmente Mallorca con vuelos directos con Reus, Lleida, Andorra-La Seu y Girona.

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Melilla

Melilla vuelve a ser uno de los puntos estratégicos de la programación estival de Air Nostrum. La ciudad autónoma contará este verano, además de sus ocho conexiones habituales, con rutas directas a Oviedo, Santiago de Compostela, Tenerife Norte y, como gran novedad, València. La nueva conexión entre Melilla y Valencia comenzará a operar el martes 21 de julio con dos frecuencias semanales, mejorando significativamente las posibilidades de conexión entre ambas ciudades.