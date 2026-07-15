Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Todavía hay algunos trabajadores que pueden jubilarse con 65 años en 2026"

La edad de jubilación es uno de los asuntos que más debate genera en España. Tras las sucesivas reformas del sistema de pensiones, la edad ordinaria de jubilación ha ido aumentando de forma progresiva y, a partir de 2027, quedará fijada en los 67 años. No obstante, la normativa contempla varias excepciones que permitirán a determinados trabajadores jubilarse a los 65 años sin sufrir penalizaciones.

Tal y como explica Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, en su canal de YouTube, el incremento de la edad de jubilación comenzó en 2013. Desde entonces, el calendario de aplicación ha elevado progresivamente la edad ordinaria hasta los 66 años y 10 meses exigidos en la actualidad. A partir de 2027, la edad de jubilación será de 67 años para quienes no alcancen el periodo mínimo de cotización exigido, aunque seguirán existiendo supuestos que permitirán retirarse a los 65 años.

La primera excepción afecta a los trabajadores que acrediten una larga carrera de cotización. En concreto, quienes hayan cotizado al menos 38 años y tres meses podrán acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años y percibir el 100 % de la pensión, sin ningún tipo de coeficiente reductor.

La segunda excepción está dirigida a quienes, con 65 años cumplidos, se encuentren desempleados desde 2013 y conserven el derecho a acogerse a la legislación anterior a la reforma de las pensiones de ese año. En estos casos, y siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Seguridad Social, todavía es posible acceder a la jubilación conforme a la normativa previa.

La novedad que cambia el cálculo de la pensión en 2026

Una de las principales novedades que ha entrado en vigor en 2026 afecta al cálculo de la cuantía de las pensiones de jubilación. A partir de este año, la Seguridad Social compara automáticamente dos sistemas antes de determinar el importe definitivo de la prestación y aplica el que resulte más beneficioso para el trabajador.

Por un lado, se mantiene el método tradicional, que tiene en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años de vida laboral. Por otro, se incorpora un nuevo sistema que permite seleccionar los 302 meses con mejores cotizaciones dentro de los últimos 30 años, descartando los 24 meses menos favorables. Tras realizar ambos cálculos, la Seguridad Social concede la pensión utilizando la fórmula que otorgue una mayor cuantía al futuro jubilado.

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Para acceder a una pensión contributiva de jubilación en España es necesario haber cotizado, como mínimo, 15 años a la Seguridad Social. Además, al menos dos de esos años deben estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de solicitar la jubilación. Quienes no alcancen ese periodo mínimo de cotización podrán optar, siempre que cumplan los requisitos establecidos, a una pensión no contributiva.