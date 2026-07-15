El Gobierno lo confirma: los trabajadores pueden pedir un permiso de 4 días o reducir su jornada laboral por la alerta roja durante una ola de calor
Aemet ha emitido aviso rojo en gran parte del territorio de la provincia de Valencia por altas temperaturas, tormentas eléctricas y posibles reventones térmicos
Última hora del aviso rojo por ola de calor en la Comunitat Valenciana
La Comunitat Valenciana vive su tercera ola de calor del verano y la segunda en apenas diez días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido una nueva alerta roja para hoy, miércoles 15 de julio, en muchos municipios de la provincia de Valencia ante las previsiones por altas temperaturas y las posibilidades de que se produzcan reventones térmicos y tormentas eléctricas.
Muchos municipios valencianos han decidido suspender actividades y han cerrado espacios públicos ante las previsiones meteorológicas. Entre ellos, València ha decidido cancelar los conciertos en los Jardines de Viveros previstos para esta noche por calor extremo.
Antes estos avisos por ola de calor que se están produciendo en gran parte de España, el Ministerio de Trabajo ha querido salir al paso para recordar que, cuando exista un aviso naranja o rojo emitido por Aemet, los trabajadores tienen la posibilidad de reducir o modificar su jornada laboral. Aunque esta reducción o modificación depende en gran parte si la empresa no pueda garantizar la seguridad con otras medidas.
Cabe recordar que Aemet también ha alertado de la posibilidad que se formen reventones térmicos, un fenómeno de corta duración y que puede ser peligroso, dejando fuertes rachas de viento a su paso.
Además, El Ministerio de Trabajo ha querido remarcar que si los trabajadores no tienen la posibilidad de acudir a su puesto de trabajo por las condiciones meteorológicas, también disponen de cuatro días de permisos retribuidos hasta que desaparezcan las circunstancias. Estos días, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, la red ferroviaria de Cercanías y Metrovalencia está sufriendo averías puntuales debido a las altas temperaturas.
Estas medidas quedan recogidas en la normativa de prevención de riesgos laborales, que exige adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las personas trabajadoras cuando desarrollan su actividad al aire libre o en lugares que no pueden aislarse completamente de las condiciones meteorológicas extremas.
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