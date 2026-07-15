El interés por València de empresas del motor y tecnológicas revoluciona la inversión en naves

El mercado logístico de Valencia ha consolidado durante el segundo trimestre de 2026 una nueva fase de crecimiento caracterizada por el incremento simultáneo de la oferta y de la actividad. La contratación acumulada durante el primer semestre ha alcanzado los 217.305 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 49,1 % respecto al mismo periodo de 2025, mientras que la entrada de nuevos desarrollos ha elevado la tasa de disponibilidad hasta el 6,36 %, frente al 3,31 % registrado al cierre del primer trimestre.

Estos datos se recogen en el estudio de mercado del segundo trimestre de 2026 elaborado por TRIANGLE Real Estate Management, que confirma que el sector logístico valenciano está siendo capaz de absorber una parte significativa de la nueva superficie incorporada sin perder dinamismo, avanzando hacia un escenario de mayor equilibrio entre oferta y demanda.

El parque logístico de Valencia alcanza ya los 5,48 millones de metros cuadrados construidos, de los que el 69 % se localiza en la primera corona metropolitana. El denominado 'Corredor Logístico de Valencia', integrado principalmente por Riba-roja, Loriguilla y Cheste, continúa siendo el principal núcleo del mercado, concentrando el 48 % del stock total y el 70 % de toda la superficie actualmente disponible.

Durante el segundo trimestre ha habido un notable incremento de la actividad promotora y se han incorporado a la oferta varias plataformas logísticas de gran formato, entre las que destacan cerca de 97.000 m² en Loriguilla, más de 41.000 m² en Moncada y otros 25.284 m² en Bétera. Estas incorporaciones explican el importante incremento de la disponibilidad, que asciende actualmente a 289.007 m², aunque el mercado continúa mostrando una elevada capacidad de absorción.

Récord de contratación en 2026

Entre abril y junio se contrataron aproximadamente 80.000 m², elevando el volumen acumulado del semestre hasta los 217.305 m². El eje Norte mantiene el mayor volumen contratado, seguido muy de cerca por el eje sur, que ha concentrado gran parte de la actividad del segundo trimestre gracias, entre otras operaciones, al alquiler de una plataforma de 18.549 m² en Picassent.

El incremento de la disponibilidad no ha provocado una corrección de las rentas, apoyadas por un volumen de contratación históricamente elevado durante el primer semestre de 2026. La renta 'prime' en Valencia ha registrado un ligero ajuste al alza y se sitúa actualmente en torno a los 5,85 €/m²/mes. Asimismo, en determinados activos de nueva construcción ya se observan precios de salida de hasta 5,90 €/m²/mes, reflejando el atractivo del producto de última generación situado en enclaves logísticos consolidados. Según el estudio, la incorporación de nuevos desarrollos permitirá ampliar las alternativas disponibles para los operadores durante los próximos meses, favoreciendo un mercado más competitivo sin que ello implique, de momento, una pérdida de valor de los activos más modernos.

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Proyectos

En paralelo, la actividad promotora continúa siendo muy intensa. Actualmente, permanecen en construcción cerca de 754.000 m², entre proyectos a riesgo, llave en mano, autopromoción y 'pre-let', lo que garantiza que el crecimiento del parque logístico valenciano continuará durante los próximos trimestres.